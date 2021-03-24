【人行操作】人行１００億逆回購利率持平，續零投放零回籠

《經濟通通訊社２４日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。人行已連續１８天開展
１００億元的逆回購，續刷等量操作的最長紀錄，且是第８７日開展逆回購。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日續零投放零回籠。（ａｃ）
【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動
|數碼轉型攻略24/03/2021
系統化大學虛擬就業博覽 僱主收獲人才無難度
|中國故事23/03/2021
《神州經脈》西方制裁中國涉疆官員 中俄發表聯合聲明 外資急撤
|財經熱話23/03/2021
【如幻似煙】思摩爾走勢不明朗 羅尚沛:短線投資者應及早沽出
|FOCUS23/03/2021
【FOCUS】中環商廈租值齊跌 混合工作大勢所趨
|開市Good Morning23/03/2021
熊麗萍：百度抽中吼位即日沽！
|生財有道23/03/2021
【理財專題】綠置居又來了！仲有租置單位！點揀好？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰