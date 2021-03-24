【大國博弈】中國建立金融報文服務本地節點，防備核彈式金融制裁

《經濟通通訊社記者楊英傑２４日報道》環球銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）日前與四家

中資機構合資成立「金融網關信息服務有限公司」，向用戶提供金融網關服務，包括建立並運營

金融報文服務的本地網絡集中點、建立並運營本地數據倉庫等服務。人民銀行２３日刊登一份答

記者問，稱有必要將跨境金融報文信息存儲在境內，並基於內部風控和監管需要而調用。

據內地工商資料顯示，金融網關信息服務有限公司於今年１月在北京成立，註冊資本為

１０００萬歐元。ＳＷＦＩＴ持股５５％為其第一大股東，中國人行清算總中心持股３４％，跨

境銀行間支付清算有限責任公司持股５％，中國支付清算協會和中國人行數字貨幣研究所分別持

股３％。公司法定代表人為黃美倫，她是ＳＷＩＦＴ中國區總裁；董事長為程世剛，其為中國支

付清算協會副秘書長；人行數字貨幣研究所所長穆長春為董事之一。

人行認為上述措施有利於實現穿透式監管和跨境離岸數據的統籌監測，更好地識別和管理與

核心服務相關的運行風險和金融風險；且建立本地網絡集中點，可增進用戶網絡傳輸的穩定性、

韌性和安全性，確保跨境金融信息服務連續處理。人行又強調，全球已有多家央行作出了類似安

排，通過數據倉庫進行合規審慎分析。



＊伊朗遭ＳＷＩＦＴ踢出，無法進行美元交易＊



美國、英國、加拿大以及歐盟２３日就新疆人權問題制裁多名中國官員，是美國總統拜登上

台後首次聯合盟友對中國實施制裁，而就在此時，俄羅斯外長拉夫羅夫向中國呼籲，共同減少對

美元及西方支付系統的倚賴，以抵抗西方意識形態。

拜登曾多次表示，俄羅斯是美國的最大敵人，所以俄羅斯擔心成為ＳＷＩＦＴ下一個制裁對

象，並在拉攏中國。俄羅斯總統新聞秘書曾表示，美國制裁俄羅斯的欲望還在持續增長，因此不

能排除任何一種威脅，包括該國金融機構遭ＳＷＩＦＴ踢出的風險。

ＳＷＩＦＴ曾在美國施壓下多次將部分國家或銀行踢出體系，例如伊朗分別於２０１２年及

２０１８年兩次被ＳＷＩＦＴ踢出後，經濟、金融活動受到顯著影響，對外貿易規模暴減。

ＳＷＩＦＴ制裁的威力之所以如此大，是因為ＳＷＩＦＴ幾乎壟斷了整個跨境匯款市場，金

融機構與ＳＷＩＦＴ系統的聯繫一旦被切斷，該機構的跨境業務報文成本將大幅上升、甚至難以

進行。以伊朗為例，遭ＳＷＩＦＴ踢出意味著該國無法進入美元結算體系，無法通過美元購買商

品和服務，也不能有效實施出口。

盡管ＳＷＩＦＴ作為位於比利時的機構，原則上不受美國政府影響，但事實上紐約清算所銀

行美元同業支付系統（ＣＨＩＰＳ）對ＳＷＩＦＴ產生決定性影響，因跨境支付信息業務本身就

要依靠跨境支付業務來運作，而ＣＨＩＰＳ受美國政府監管。於２０１８年美國對伊朗的金融制

裁，歐洲國家並不支持，但在美國施壓下，ＳＷＩＦＴ最終還是把伊朗再度踢出體系外。至於中

國方面，內地多名經濟專家此前均表示，被踢出ＳＷＩＦＴ的風險性「非常低」。

