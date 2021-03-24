【ＦＯＣＵＳ】花旗國基建「老破舊」，拜登「三萬億」大計難卜

【ＦＯＣＵＳ】為了「Ｂｕｉｌｄ ｂａｃｋ ｂｅｔｔｅｒ（重建更好）」的競選承諾，

拜登也是拼了－－繼剛剛大撒幣１﹒９萬億美元後，下一個傳周四（２５日）將揭盅的３萬億美

元一攬子計劃，據報覆蓋基礎設施、清潔能源、５Ｇ網絡、社區大學、勞工培訓、經濟房屋等更

大範圍的支出。

鑒於美國土木工程師協會（ＡＳＣＥ）月初公布四年一度報告，給予全美基礎設施評分「Ｃ

－」，雖較２０１７年的「Ｄ＋」略改善，但破舊的公路、失修的大壩、低效的公共交通，均顯

示拜登的基建大構想刻不容緩。



＊路橋網絡崩潰，增家庭隱形負擔＊



微軟、谷歌、亞馬遜、ＳｐａｃｅＸ……令人炫目的科技，掩蓋不住花旗國「老破舊」基建

的千瘡百孔：４百萬英里日常繁忙公路，不到４２％處於良好狀態，迫使駕駛者每年花費近

１３００億美元用於額外的車輛維修；全美逾９﹒１萬座水壩，平均年齡高達５７歲，處於高危

狀態的多達２３００座；全美４２％的橋梁使用年期逾５０年，其中逾４﹒６萬座或

７﹒５％存在結構缺陷；全美供水系統平均每兩分鐘就有一次供水中斷，每日損失水量達６０億

加侖；大流行期間，約五分一學童缺乏網課所需的高速互聯網連接……

ＡＳＣＥ就推算，基礎設施不斷崩潰，每個美國家庭每年負擔的隱性成本達３３００美元；

若不奮起改善，料到２０３９年將損失１０萬億美元的經濟增長。其呼籲政府在未來１０年投資

５﹒９萬億美元提升基建至安全水平，跟拜登即將揭盅的「重建更好」藍圖可謂不謀而合。



＊料分兩法案，衝關參議院存變數＊



據美媒披露，此３萬億美元一攬子計劃將分為兩個法案，其一是龐大的基礎設施計劃，涉及

重建或改善道路、橋樑、機場、水利、寬帶等，及跟清潔能源相關的投資，如電動充電站、電網

升級、碳捕捉等，資金或部分通過加稅籌集。其二是以人為本的措施，包括免費社區大學、增加

婦女勞動力參與、國家帶薪休假計劃、高技能培訓、提供１００萬個可負擔的節能住宅等。

相比中國去年風電裝機量飆升１７８％，高鐵網絡四通八達，美國對上一次大規模清潔能源

支出法案，要追溯至奧巴馬２００９年的９００億美元綠色刺激計劃。由於「補路修橋」等有利

議員們於中期選舉時炫耀「政績」，基建方案或獲得部分共和黨議員支持，亦不排除拜登再嘗試

以「預算調節程序」的簡單多數闖關，但共和黨勢以「伯德條款（Ｂｙｒｄ

Ｒｕｌｅ）」等規則回擊。

看好拜登者如大摩，預料基建大計將推動水泥等建築材料進入５０年代式的超級周期；看淡

者如摩通，則指債券、商品、能源等大多數資產價格尚未計入基建計劃成為法律。

換個角度看，即使拜登好運持續令法案通過，但以洛杉磯至拉斯維加斯２７３公里高鐵糾纏

多年看，「老破舊」基建何時改觀？此乃後話。

