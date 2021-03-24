《威少看世界－張少威》神操作，拜登促中俄越走越近

《威少看世界》美國總統拜登上任兩個月，在重大國際關係問題上做出了多個象徵性動作，

例如宣布美國重返巴黎氣候協定和世界衛生組織等等，但已經產生實質性效果的大概只有一個：

中國與俄羅斯面對美國及其盟友的無理打壓，決定進一步加強合作，讓美國無法主宰世界事務。

拜登政府的高級官員用意識形態上的分歧來污名化中國及俄羅斯，然後以此為基礎，拉盟友

對中俄兩國實施各種制裁，客觀上促使中俄越走越近，兩國外長周二（２３日）剛剛發表的聯合

聲明就是一個例證。



＊外長會晤聯合聲明顯達重要共識＊



外長會晤多數屬於雙邊高層磋商，探討具體問題的解決方案，一般不會發表聯合聲明。這次

中俄外長在桂林的會談顯然是達成了重要的共識，若不公諸於世，不足以顯現其重要性和象徵意

義。

細看聯合聲明的四點內容，均屬政策性的宣示，包括對人權、民主、國際法、多邊主義的鮮

明立場，圍繞「以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序」作出了明確的闡述。

聯合聲明並未涉及當今的國際熱點問題或區域性問題，這也與一般常見的兩國外長聯合聲明有所

不同。

實際上，這份聲明的內容與中國「頭號外交官」楊潔篪上周在中美高層磋商開場白中所講的

觀點完全吻合，因此這意味著俄羅斯完全認同楊潔篪對美方居高臨下教訓中國所做出的強有力反

擊，說不定俄羅斯高官私下可能為楊潔篪的發言叫好。



＊王毅提中俄未來四大努力方向＊



昨天國務委員兼外長王毅在與拉夫羅夫外長一起見記者時表示，雙方會將已有２０年歷史的

《中俄睦鄰友好合作條約》延期，他還提到「中俄四點戰略共識和四大努力方向」，包括在核心

利益問題上做彼此的堅強後盾。中國領導人經常提到的核心利益包括主權、領土完整和國家安全

，對應的熱點問題則包括涉疆、涉藏、涉港問題，台灣問題以及海洋權益問題。在有關上述問題

的爭議中，俄羅斯選擇堅決站在中國一邊。

同時，王毅表示雙方在抗疫方面會繼續開展疫苗研發與生產合作，加快推進復工復產、復商

復市，加快對接核酸檢測標準和程序，探討推廣國際旅行健康證明和建立健康碼信息互相認證機

制，推動形成健康、安全、有序的人員往來新秩序。



＊兩對手密切合作對美弊大於利＊



就此推論，隨著中俄兩國接種疫苗人數的增長，一旦互相確認健康碼，兩國之間的人員往來

就有望恢復，想躲避嚴寒的俄羅斯遠東地區遊客可以再次直飛海南島三亞去曬太陽，而憋了一年

多的中國遊客也有望重返莫斯科或聖彼得堡旅遊觀光，這些均屬可實現的近期目標。

此外，王毅還提到雙方將繼續執行好戰略性大項目，以中俄科技創新年為契機，培養更多增

長極，加快兩國務實合作提質升級。

中俄外長聯合聲明與王毅提到的四個具體努力方向形成對比，前者是政策性宣示，講得越多

越清楚越好，後者是務實的工作目標，不需要張揚，做出成績自然會有人看到。而中俄的進一步

合作不僅源自雙方的主觀願望，同時也是兩國反擊西方步步緊逼的最有效途徑之一。

如果拜登政府不改變政策，中俄加強合作的趨勢將會更加明顯。雖說美國十分強大，但用傳

統思維來分析，促成兩個主要對手密切合作這種神操作，對美國顯然是弊大於利，否則尼克遜當

年未必會主動訪華，拉攏中國對抗蘇聯。當然，如果拜登很任性，想幹什麼就幹什麼，別人也沒

有辦法阻擋，他要打破前任創下的記錄也是很容易的，至少他在年齡上已經破頂了。

（知名時事評論員 張少威）

