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即市新聞

24/03/2021 09:12

《投資智慧－鄧聲興》開元酒店獲溢價私有化，股東可趁機套現離場

　　《投資智慧》新冠疫情下，酒店業大受打擊。繼去年金茂酒店成功私有化後，浙江開元酒店
（０１１５８）也加入隊列。公司１月時候出公告指出有要約人提出溢價約２４﹒７％收購其全
部已發行Ｈ股及內資股股份。這對於持有該公司股份的股東而言，無疑是個套現離場好機會，事
關公司的股價在過去兩年長期在招股價下端徘徊。從股東價值角度分析，本次溢價收購給股東帶
來了套現離場機會，因為在新冠疫情影響下，公司目前面對業績暴跌以及負債高企的雙重承壓，
股價不可避免因此承壓。疫情的爆發，讓酒店行業整體遭受重創，導致其各級別酒店入住率和日
均房價顯著下降。
　
　　開元酒店早前的２０２０年業績顯示，實現收入１５﹒９８億元、歸母凈利潤０﹒２０億元
，同比分別下降１７﹒１３％和９０﹒２８％。業績大幅下降，一方面有來自受疫情的影響，也
有因公司酒店數量增加，相應的折舊、攤銷等費用隨之增加所致。疫情之下，人流減少、入住率
下降，影響了酒店收入。２０２０年，公司的高端商務酒店、高端度假酒店、中檔全方位服務酒
店和中檔精選服務酒店，入住率分別為４１﹒９％、４９﹒１％、４２﹒１％和５３﹒７％，分
別同比減少２０﹒５個百分點、８個百分點、１７﹒７個百分點和８﹒４個百分點。同期，平均
房價下降８﹒５２％、１１﹒３０％、７﹒９３％和１２﹒０１％。
　
　　此外，公司一年內到期的流動負債已經高達１０﹒５８億，而流動資產僅為８﹒８８億，短
期償債壓力過大，公司面對不明朗的行業前景以及財務狀況。在公司業績節節敗退下以及股價持
續低迷下，遇到好的接盤機會實際上給股東提供了溢價變現的選擇，要約人提出的收購價格為每
股１８﹒１５元，該價格較其Ｈ股在發布要約相對收購公告前最後交易日（２０２１年１月１８
日）收市價１４﹒５６元，溢價約２４﹒７％，並對於其上市時１６﹒５０元招股價溢價１０％
。從收購價格看，體現出了要約方的誠意，因此實際上，目前佔有Ｈ股約６２﹒７３％的相關獨
立Ｈ股股東已不可撤銷地同意及承諾接納退市要約。在當前情況下，開元酒店私有化對於股東方
以及資方而言，可謂是實現雙贏。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官　鄧聲興》

（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

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