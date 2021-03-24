《樓市亮話－湯文亮》如何從質與量睇樓市

《樓市亮話》有老友話，樓市預測其實很簡單，點解咁多人，而報紙又用咁大篇幅講樓市，

如果沒有特別的正面或者負面消息，樓市升跌在１０％之間，雖不中亦不遠，無謂浪費大家時間

。



我話老友，樓市並不是很簡單，只因閣下是一個不平凡的人，所以才會覺得樓市很平凡，而

我是一個平凡的人，就覺得樓市是不平凡，樓市的投資金額對大多數人來說是非常高，所以，花

多一些時間研究樓市亦是值得，因為如果投資錯誤，有可能欠上一身巨債。



我問老友，如果見到市場成交樓宇的質素是非常好，代表樓市將會升抑或跌，老友話沒有研

究。樓市在下跌時，一些持有多個物業的業主遇上財政壓力，一定要賣走手上一些單位，但很奇

怪，只要那些質素好的單位才可以賣走，所以，當大家見到市場上有不少優質單位成交，代表樓

市正在下跌，反過來說，成交樓宇的質素不佳，買家選擇不多，即使質素不差亦要買，代表樓市

正在上升，或者蓄勢待升。



老友話質與量是分不開，如果成交量大，又代表樓市上升抑或下跌，我話就要看這個量是如

何產生出來，如果是由買家帶動，代表有很多人會買樓，樓價將會愈買愈貴，如果因為地產商促

銷而產生，亦不一定會令到樓市下跌，因為要睇促銷的持續能力，地產商是很奇怪，有人買反而

唔敢賣。總括來說，成交量大對樓市是一個利好訊息，當成交量萎縮，在沒有辣招之前，樓市下

跌的機會比較大，但有了辣招，大多數業主都只有一個單位，就算冇成交都唔會賣樓，所以，千

祈唔好以為十次牛皮九次淡，成交量減少樓價九成會下跌而賣樓，最後喊都無謂。

《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》

