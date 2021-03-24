《陶冬天下－陶冬》不急，轉彎

《陶冬天下》在所有聯合國官方語言中，中文的文字最精簡，語法也最簡單。文字精簡的妙

處，可以令一副對聯中重複出現一個字，但是意思卻不同。語法也可以簡單到同一句話，斷句點

不同，意思大不相同。



此事就發生在中國宏觀政策的基調上。眾所周知，２０２０年中國經濟面臨了疫情的重大考

驗，宏觀政策也曾經處於危機應對模式，財政政策和貨幣政策同時寬鬆。及至下半年，經濟復甦

順利，央行似乎有收緊銀根的架勢，流動性驟緊，續借環境變差，債務違約數量大幅增加，惹來

市場一片擔心。



去年底中央經濟工作會議上提出，宏觀政策「不急轉彎」，加上部分公司再融資得以進行，

市場焦慮有所紓緩。但是２０２１年開始，除了農曆新年前之外，中國人民銀行一直在收回流動

性，市場利率節節上升。



究竟不急轉彎這四個字怎麼讀？是「不急轉彎」？「不 急轉彎」？還是「不急 轉彎」？



李克強總理的政府工作報告，其實已經給出了答案。「積極的財政政策要提質增效、更可持

續」，「穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度」。積極的財政政策和穩健的貨幣政策這種提法

，已經許多年不變了，關鍵在於如何讀通這幾個字。財政政策的著力點在於提高質量、增強效益

，言外之意是財政支出不作外延式擴張，重點是花對地方。無論財政赤字率還是地方專項債規模

，２０２１年的確比上年有所下降，財政政策總體而言是在輕微收縮，當然支出的方向有所改變

，下沉到地方的開支有增加。



貨幣政策的著力點在於靈活精準、合理適度。換言之，貨幣政策也講究適度，靈活地將資金

輸往政策屬意之處，重在精準。要收回過度的流動性，打壓熱錢流竄，將資金引導向實體經濟。



筆者的體會是，２０２１年的宏觀政策基調正在回歸常態，脫離危機應對模式，聚焦實體經

濟，推動和加速轉型與改革，完善和強化以國內市場為主體的雙循環，鼓勵和扶持科技自主創新

。如果這個理解是正確的，無論財政政策還是貨幣政策都是穩中略收。不急轉彎這四個字，應該

理解為「不急 轉彎」。第一是不急於作出太大的政策變更，穩住經濟，不製造潛在的系統性風

險。第二是政策基調還是要變，財政政策與貨幣政策已經進入正常化程序。



２００８年全球金融危機後，中國採取了極度寬鬆的財政政策和貨幣政策，促成了中國經濟

的起飛，也帶起全球經濟的復甦，不過這個政策組合產生出巨大的地方債務和失控的貨幣環境，

對經濟長期穩定構成威脅。北京吸取了上次的政策教訓，這次及早退出危機應對模式。



美國則走了一條迥然不同的政策路徑。２００８年危機後，美國採取了貨幣擴張政策，但是

一直收縮財政政策。這次則同時祭出了天量的赤字財政政策和史無前例的ＱＥ政策，而且今年比

去年更勇猛。中美兩國今年不同的政策應對，會對經濟復甦、產業轉型、資產價格帶來甚麼樣的

差異，中期又有怎樣的變數，且留給十年後的歷史學家去評說。《陶冬》



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