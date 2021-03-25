《缸邊嫺談－黃惠嫺》美債長期收益率上升，舊經濟股吸引力回復

《缸邊嫺談》美國債息的走勢成近日左右投資市場的重要因素之一。美國總統拜登近日已簽

署了１﹒９萬億美元的新一輪經濟救助方案，救市資金注入實體經濟，加上疫苗接種加快，經濟

復甦持續，有機會推高通脹，引發十年期國債收益率上升。

美國聯邦儲備局在當地時間３月１７日公布３月份的議息結果，維持聯邦基金利率在０至

０﹒２５厘，每月購買１２００億美元債券資產不變，直至實現最大就業和穩定物價等的目標取

得進展為止。反映利息走勢的點陣圖顯示，大部分有投票的聯儲局官員預計到２０２３年底前不

會加息。聯儲局同時上調今明兩年的經濟增長及通脹預測，將２０２１年及２０２２年的經濟增

長預測分別上調至６﹒５％及３﹒３％，而通脹預測則分別為２﹒４％及２％。雖然聯儲局主席

鮑威爾已表明，未來２至３年內經濟狀況具有相當大的不確定性，當局要等到通脹、就業等方面

出現「實質進展」，才會考慮收緊貨幣政策。但通脹預期升溫，引發市場憂慮，美國１０年期債

券收益率於議息會議結束後升至１４個月的高位，３０年期債券收益率則升至２０１９年８月以

來的高位。



＊新經濟股受挫＊



納斯達克指數在美國１０年期收益率於３月１８日升穿１﹒７５厘，創下超過１年新高後下

跌超過３％收市。美國債息收益率上升為何會令科技股受壓？很大部分的原因在於，通常在進行

估值計算時的折現率是參考美國１０年期國債收益率，即是收益率越高，折現率會越高，受評估

的股票估值折讓就會越大。因此債券收益率上升對一眾高增長但仍未有盈利、未有股息派發的新

經濟股影響甚大。再加上２０２０年在疫情底下，貨幣政策寬鬆，由市場資金炒起的新經濟股估

值大多昂貴，所以當債券收益率上升時，新經濟股首當其衝陷入調整。反映本港及美國科技股走

勢的恆生科技指數及納斯達克指數均在美國１０年期國債收益率上升時受壓。

另外，在監管方面，內地政府落實監管、反壟斷及規管網絡平台後，市場要重新釐定新經濟

股的估值，估值被折讓在所難免。

２０２０年，全球均受到新型冠狀肺炎疫情影響，經濟停頓，多個國家均採取超寬鬆的貨幣

政策去維持及幫助企業渡過難關，而在低息環境下，投資者利用槓桿的手段將資金投入股市追求

回報，帶動環球股市升勢不止，美股更屢創新高，港股在資金追落後的情況下由年初至今曾最多

升超過３０００點。而恆生科技指數更升至１１００１點的歷史高位。但隨後美國１０年期國債

收益率上升，利用槓桿的投資者在借貸成本上升下需要重新配置資產組合，資金由過熱的新經濟

板塊流向舊經濟。

投資者回歸理性，引發市場資金重新布局，去年估值受壓的舊經濟股重新吸引投資者的注意

，如銀行、中資電訊股、石油股等有股息派發的舊經濟類型股份近日有資金流入。而隨著疫情的

減退，本港與實體經濟相關的股份，如地產股、消費娛樂、零售及餐飲等股份亦受到資金青睞。

預計今年第二季度的大市繼續處於「炒股不炒市」的狀態，但市場資金所炒作的股份將會由高增

長、高估值的新經濟股，轉為投入有增長、有股息、低估值的舊經濟股。

再者，今年內地《反壟斷法》的修訂將加強對互聯網行業的監管，新經濟股或會因此繼續受

壓，但長遠而言科技發展是必然趨勢，如出現整固，調整至合理的水平後或是吸納的好時機。現

時新型冠狀疫苗的面世，接種人數增加，確診人數下跌，但在資金面寬鬆的情況下，投資者應做

好資產配置，要在風險與回報之間取得平衡。《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份

