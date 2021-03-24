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24/03/2021 09:55

【新冠肺炎】孔繁毅相信首宗復必泰死亡個案與疫苗無直接關係

　　《經濟通通訊社２４日專訊》新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，委
員會今日將討論首宗接種ＢｉｏＮＴｅｃｈ復必泰疫苗後死亡個案，初步資料顯示死者有長期病
患、三高及吸煙習慣，相信死亡很大機會與疫苗無直接關係，而委員會亦希望商討接種第二劑疫
苗時間的寬限安排等情況。
　　對於美國有報道指阿斯利康疫苗的數據過時，孔繁毅今早在一個電台節目上表示，專家委員
會不時向藥廠索取最新資料，目前資料仍顯示阿斯利康疫苗安全有效。

＊正招募健康人士參加混合式接種疫苗研究＊

　　身兼港大內科學系臨床教授的孔繁毅又指，港大將會進行混合式疫苗研究，期望招募５０－
１００名１８至６０歲健康人士，以先ＢｉｏＮＴｅｃｈ復必泰疫苗，後科興疫苗的方式接種，
與接種單一疫苗人士的抗體比較。他表示，早前研究顯示，混合疫苗提供的保護力較好，不會出
現安全問題，因此希望透過研究收集數據確認。
　　孔繁毅指，從科學上有理由相信「溝針」形式得出的抗體及保護力效果會更好，因為研究集
中在年輕及健康人士身上，而兩款疫苗都安全，相信「溝針」不會加強注射疫苗後的副作用情況
。（ｃｌ）

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