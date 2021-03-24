【潛逃離港】消息：李宇軒被控勾結外國勢力等三罪，下午提堂

《經濟通通訊社２４日專訊》１２名港人去年８月涉潛逃離境被廣東海警截獲，其後被判囚

在深圳鹽田看守所服刑，其中８人周一（２２日）在內地刑滿出獄被押返香港。消息指，警方國

家安全處今早將落案起訴「香港故事」成員李宇軒三項控罪，包括勾結外國勢力罪、協助罪犯罪

及管有火器及彈藥罪。案件下午在西九龍裁判法院提堂。

不過，由於李宇軒仍在強制隔離中、今日下１午不會出庭應訊。（ｃｌ）（ｚｚ）

