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24/03/2021 12:33

【新冠疫苗】陳肇始：無資料顯示復必泰疫苗有安全風險

　　《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府及澳門政府宣布即日起暫停接種復必泰
（ＢｉｏＮＴｅｃｈ）疫苗。食物及衞生局長陳肇始解釋，由於批號２１０１０２的復必泰疫苗
被發現包裝有瑕疵，因此本港為安全起見要暫停接種，直至調查完成為止。她強調現時無任何理
由認為產品有安全風險，暫停接種只是安全謹慎的做法。
　　她表示，衞生署正與復星舉行緊急會議跟進事件，暫時未掌握受影響人數，待有進一步資料
後會一併交代。

＊專家料市民仍可接種第二劑不同批次復必泰疫苗＊

　　呼吸系統專科醫生梁子超相信，包裝瑕疵不會對疫苗有太大影響，相信不會造成安全風險，
呼籲市民不用太擔心，復必泰疫苗第一針由本月１０日開始接種，打第二針要相隔至少２１天，
即最快下周中段市民就會陸續接種第二針復必泰疫苗，梁子超認為，如果屆時亦未有相關批次的
調查結果，政府可先用另一批次的疫苗為市民接種，或可以聯絡藥廠運送另一批疫苗到港，即使
沒有足夠疫苗，市民亦可順延打第二針的時間，參考國外例子，於６星期內接種第二針也沒有問
題。

＊市民批評安排混亂＊

　　今早各區的社區疫苗接種中心在官方公布暫停接種復必泰疫苗前，已率先暫停服務，不少市
民摸門釘，有人批評中心職員指示不清晰，安排混亂，又投訴政府未有盡早以短訊通知市民取消
預約。（ｃｌ）

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