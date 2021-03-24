【新冠肺炎】楊潤雄：逾１４００間學校申請全校恢復半天面授課堂

《經濟通通訊社２４日專訊》教育局長楊潤雄表示，目前有超過１４００多所學校向教育局

申請，安排全校教職員定期進行病毒檢測，以恢復全校半天面授課堂，當中過半是幼稚園，約

５００間是補習學校，而中小學則佔約１６０間。

楊潤雄回覆立法會質詢時表示，教育局一直透過不同途徑，鼓勵學校參與上述安排，提供便

利，教師可到全港２１個社區檢測中心，免費進行病毒測試，當局亦已擴大接種新冠疫苗優先組

別至學校教職員，已向學校發信闡述詳情，鼓勵教職員積極參與。



＊教師若涉嚴重違法行為，須審慎處理暫停職務＊



他又指，由前年６月中至去年１２月底，共接獲２６９宗與社會動亂有關，教師專業失德的

投訴，當局已大致完成２４４宗個案，其中９５宗不成立，取消了２名教師的註冊，２８名教師

收譴責信，２４名教師收書面警告，２７名教師收書面勸喻，２８名教師收口頭提示。

他表示，如果有教師涉及人身安全相關的嚴重違法行為，例如縱火、嚴重傷人、暴動等，或

公眾普遍認為嚴重違背道德標準的違法行為，例如性罪行、販賣或管有毒品等，學校要審慎處理

暫停相關教師的職務。過去５年就有大約２０名教師因被捕或被起訴，遭學校停職，過去年半，

官校亦有３名教師因而被停職或調職。（ｃｌ）（ｚｚ）

