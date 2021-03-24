【香港政情】港台編導蔡玉玲涉虛假陳述罪表證成立，下月裁決

《經濟通通訊社２４日專訊》香港電台編導蔡玉玲曾就７．２１元朗襲擊事件製作《鏗鏘集

》專題報道，涉兩度查冊時虛假陳述被捕，案件今日於西九龍裁判法院開審，法院裁定表面證供

成立，蔡玉玲選擇不作供，亦不會傳召證人。法庭押後至４月２２日下午裁決，蔡玉玲以原有條

件繼續保釋。

蔡玉玲在西九龍裁判法院否認控罪，並同意案情所指，曾以「其他有關交通及運輸事宜」為

原因查冊。庭上播出曾使用涉案查冊資料的《鏗鏘集》節目，內容顯示記者追查多部曾在元朗

７２１暴動現場出現的車輛。



＊控方指廣義釋義查冊目的易被濫用＊



辯方指，查冊的資料被用於新聞活動是事實，但蔡玉玲查冊的目的，是懷疑被查冊的車輛在

道路上被用作犯罪工具或協助犯罪，希望辨認出那些人在道路上使用有關車輛，運輸罪犯或武器

到現場，因此蔡玉玲並無作虛假陳述。

控方則指，蔡玉玲申請時指用作「其他交通及運輸事宜相關用途」陳述屬要項，可能影響當

局決定，而蔡玉玲申請資料用作採訪報道，並非交通及運輸相關事宜，誤導了運輸署。控方認為

，廣義釋義查冊制度容易被濫用，相信立法時，不可能是讓人毫無約束地申請。

控罪指蔡玉玲於去年５月１７日及６月１０日為取得車輛登記細節證明書，明知而作出虛假

陳述，聲明目的是與交通運輸事宜有關。（ｃｌ）

