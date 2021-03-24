【企業盈警】世紀金花（００１６２）料９個月虧損較全年減半

《經濟通通訊社２４日專訊》世紀金花（００１６２）公布，預期截至去年１２月３１日九

個月虧損較去年３月３１日止年度虧損減少約５０﹒３％。

該集團指，期內應收帳款及其他應收款預期信貸虧損比去年３月３１日止年度約９９﹒２％

，而期內譽及無形資產減值虧損也減約２２﹒２％。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

