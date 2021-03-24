【企業盈警】中木國際（０１８２２）料全年虧損擴大４７％

《經濟通通訊社２４日專訊》中木國際（０１８２２）公布，預期截至去年１２月３１日年

度虧損按年增加約４７﹒２％。

該集團指，虧損上升主因財料貿易業務收益減少、按公平值計入損益的金融資產公平值虧損

上升、投資一家非上市基金的彌償申索造成財務擔保撥備增加，以及有關若干票據持有人對股份

抵押強制執行造成被視作出售附屬公司損失。

該集團預期於本月２９日公布業績。（ｗｈ）

