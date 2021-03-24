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24/03/2021 07:53

【企業盈警】南方通信（０１６１７）料全年蝕最多２０００萬人幣

　　《經濟通通訊社２４日專訊》南方通信（０１６１７）公布，預期截至去年１２月３１日年
度虧損介乎１８００萬元（人民幣．下同）至２０００萬元，２０１９年度純利約３３９０萬元

　　該集團指，受行業光纜招標價格下滑影響，光纜中標價大降，令銷售下跌。
　　該集團將於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

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