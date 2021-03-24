【企業盈警】天利控股（００１１７）料全年蝕最多１５００萬人幣

《經濟通通訊社２４日專訊》天利控股（００１１７）公布，預期截至去年１２月３１日年

度虧損介乎約５００萬元（人民幣．下同）至１５００萬元，２０１９年度虧損約１﹒２６億元

。

該集團指，虧損減少主因儘管受到新型冠狀病毒爆發影響，部分顧客於去年上半年減少對片

式多層陶瓷電容器產品的需求，而市場於去年下半年有所改善。同時由於該業務擴大產能導致單

位成本下降及實施成本控制，毛利率上升帶動毛利提高。（ｗｈ）

