【企業盈警】盛京銀行（０２０６６）料全年純利跌最多８０％

《經濟通通訊社２４日專訊》盛京銀行（０２０６６）公布，預期截至去年１２月３１日年
度純利按年跌約７０％至８０％。
該集團指，純利下降主因受新冠疫情影響，部分信貸客戶生產經營受困，還款能力減弱，相
應增加資產減值準備，以及受市場交易情況等因素影響，金融投資淨收益減少。
該集團將於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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