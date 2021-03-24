【北水炒Ｄ乜】淨流出１７﹒９億人幣，買騰訊吉利沽美團思摩爾

《經濟通通訊社２４日專訊》美國１０年期國債息率回落，美股三大指數周一向好，恆指高

開１２２點，報２９００８，最多升１５７點，見２９０４３全日高；大市隨即掉頭向下。恆指

午後中段曾插５０９點，見２８３７６點全日低，尾市跌幅收窄，收市跌３８７點或１﹒３４％

，報２８４９７點，創１月２９日以來近八個星期以來收市低位。

按額度計算，北水全日淨流入１７﹒９億元人民幣，減少１５﹒１％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、吉利汽車（００１７５）、中國電信（００７２８）；淨賣

出最多的依次是美團（０３６９０）、思摩爾國際（０６９６９）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１６６５﹒８４億元增加２４﹒１％。其中港股通成交４１１﹒６億元，佔總成交

２４﹒７％。



＊北水續沽美團，淨流出２１億元＊



明日公布業績的騰訊控股跌０﹒７９％報６２８﹒５元，北水淨買入４﹒９億元。

吉利中午公布去年少賺三成二，遜預期， 收市挫６﹒６３％報２２﹒５５元，北水淨買入

４億元。

中電信升２﹒５７％報２﹒７９元，北水淨買入３﹒４億元。

美團跌５﹒２４％報３０３﹒８元，北水淨賣出２１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ４﹒９１

吉利汽車 （００１７５） ３﹒９５

中國電信 （００７２８） ３﹒３９



淨沽出最多港股：

美團 （０３６９０） －２０﹒９５

思摩爾國際 （０６９６９） －１２﹒２７

小米集團 （０１８１０） －１０﹒２０

中國海洋石油 （００８８３） －７﹒３８

藥明生物 （０２２６９） －３﹒５５

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（ｃａ）

