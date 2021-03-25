【騰訊績後】野村：騰訊去年盈利略遜預期，降目標價至７８０元

《經濟通通訊社２５日專訊》野村發表報告指，騰訊（００７００）去年收入按年增長

２６％，符合市場預期；Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ經營利潤率為２５﹒３％，較該行預期低１﹒２個百

分點；Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ每股盈利為３﹒４１元人民幣，低市場預期３％，但大致符合該行預測

，野村將騰訊目標價由８６４港元，下調９﹒７％至７８０港元，維持「買入」評級。

野村表示，騰訊去年手遊收入按年增長４１％，電腦遊戲收入則跌２％；管理層指去年第四

季網絡遊戲流水按季下跌主要受季節性因素及疫情帶來的利好因素減弱所影響。該行預期，由於

基數效應，今年手遊收入增長將放緩至１９％，對比去年為增長５６％。

該行又指，金融科技及雲收入按年升２９％，表現優於預期。管理層表示，其小額貸款業務

主要是由旗下投資的微眾銀行開展，故受到銀行監管機構嚴格監管，令小額貸款業務完全符合監

管要求，認為新一輪重組或對騰訊的金融科技業務影響有限。該行下調騰訊今、明兩年收入預測

１％及２％，並降每股盈測各２％及３％。（ｙｗ）



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