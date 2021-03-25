【騰訊績後】富瑞：騰訊業績勝預期，上調目標價至７５５元

《經濟通通訊社２５日專訊》富瑞發表研究報告指，騰訊（００７００）去年第四季業績符

合市場預期，而非遊戲業務表現更優於該行的預測。公司正在實施開放平台戰略，並強調會完全

遵守法規，海外遊戲亦持續擴張。在穩健執行投資組合策略料可推動長期增長，故維持「買入」

評級，並將目標價由７２１港元，上調４﹒７％至７５５港元。

富瑞表示，騰訊強調其社交生態系統的自我增強效應，並為內容創作者提供許多不同屬性的

平台，包括直播、小程序及官方帳戶等。由視頻帳戶尚處於開發的初期階段，而騰訊在變現前，

將聚焦在構建生態系統上。

富瑞又指，去年第四季海外遊戲收入按年增長４３％至９８億元人民幣，對網絡遊戲收入的

貢獻增至２５％。該行相信，手遊收入按季有所下跌主要受季節性因素影響，而《天涯明月刀》

反應亦正面；同時，公司無透露手遊版《英雄聯盟》及《地下城與勇士》在內地上市的時間表。

該行指，騰訊重申在金融科技方面將會審慎進行風險管理，並會在合符法規下推出產品及服

務；同時公司強調會在社交、遊戲、ＳａａＳ、醫療科技及生態系統等多個領域持續進行創新和

投資，預期騰訊將繼續在娛樂板塊保持領先地位，未來幾年遊戲前景亦料會保持彈性。（ｙｗ）



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