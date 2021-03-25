【騰訊績後】大和升騰訊目標價至８７０元，對海外遊戲貢獻更正面



《經濟通通訊社２５日專訊》大和發表研究報告表示，騰訊（００７００）去年第四季度業

績符預期，該行對其海外遊戲的貢獻及視頻變現能力上升看法轉正面，而新遊戲產品、Ａｐｐ商

店佣金下調將有利增值服務的毛利率，加上金融科技業的監管關注減紓，將可成為公司近期的催

化劑，該行將騰訊目標價由８５０元，上調至８７０元，維持「買入」評級。

該行指，去年第四季個人電腦及手遊收入增長率輕微低於該行預期，而佔整體遊戲收入

２５％的海外遊戲收入表現令人驚喜，預計今年手遊收入按年增長１９％，該行相信騰訊今年將

專注於微信視頻帳戶的用戶增長，將提供更多視頻內容及更多其他視頻平台的內容製作者，相信

豐富內容長遠可提供更大的變現潛力。

近期市場傳出騰訊或會成為金融監管的下一個目標，可能要求騰訊成立一間金融控股公司，

大和認為，騰訊管理層指其會嚴格遵守政府的監管規定，該行認為騰訊金融科技業務所受影響較

少，因其大部分貸款業務主要透過ＷｅＢａｎｋ營運，而ＷｅＢａｎｋ所受監管更嚴格，同時騰

訊與金融機構進行合作，即使要成立金融控股公司，相信對其營運影響亦有限。

該行將騰訊２０２１年手遊收入預測下調２％，以反映去年高基數。（ｂｉ）



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