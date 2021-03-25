  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/03/2021 11:12

【騰訊績後】大和升騰訊目標價至８７０元，對海外遊戲貢獻更正面


　　《經濟通通訊社２５日專訊》大和發表研究報告表示，騰訊（００７００）去年第四季度業
績符預期，該行對其海外遊戲的貢獻及視頻變現能力上升看法轉正面，而新遊戲產品、Ａｐｐ商
店佣金下調將有利增值服務的毛利率，加上金融科技業的監管關注減紓，將可成為公司近期的催
化劑，該行將騰訊目標價由８５０元，上調至８７０元，維持「買入」評級。
　　該行指，去年第四季個人電腦及手遊收入增長率輕微低於該行預期，而佔整體遊戲收入
２５％的海外遊戲收入表現令人驚喜，預計今年手遊收入按年增長１９％，該行相信騰訊今年將
專注於微信視頻帳戶的用戶增長，將提供更多視頻內容及更多其他視頻平台的內容製作者，相信
豐富內容長遠可提供更大的變現潛力。
　　近期市場傳出騰訊或會成為金融監管的下一個目標，可能要求騰訊成立一間金融控股公司，
大和認為，騰訊管理層指其會嚴格遵守政府的監管規定，該行認為騰訊金融科技業務所受影響較
少，因其大部分貸款業務主要透過ＷｅＢａｎｋ營運，而ＷｅＢａｎｋ所受監管更嚴格，同時騰
訊與金融機構進行合作，即使要成立金融控股公司，相信對其營運影響亦有限。
　　該行將騰訊２０２１年手遊收入預測下調２％，以反映去年高基數。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning25/03/2021
林家亨：騰訊600元邊可作長線部署
板塊分析25/03/2021
部署新三年計劃　世茂服務再現5倍增長軌跡？
剖析天下25/03/2021
中國經濟復甦仍不平衡
剖析天下25/03/2021
嘉信理財Jeffrey Kleintop︰價值股時代歸來
中國故事24/03/2021
《神州經脈》中歐投資協定審議遭擱置　滬指兩連挫　人幣創今年低
香港要聞24/03/2021
【新冠疫苗】復必泰疫苗瓶蓋包裝有瑕疵　港澳暫停接種
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金