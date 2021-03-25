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25/03/2021 15:12

【騰訊績後】交銀下調騰訊目標價至８６０元，看好視頻號潛在增長

　　《經濟通通訊社２５日專訊》交銀國際發表報告表示，預計騰訊（００７００）２０２１及
２２年收入分別增長２３％及１９％，淨利潤增長１９％及２２％，主要由於持續的技術、內容
的投入以及對用戶活躍度的營銷投入，該行將騰訊目標價由８７３港元，下調至８６０港元，維
持「買入」評級，看好視頻號的潛在增長空間。
　　報告指，騰訊去年第四季度收入１３３７億元（人民幣．下同），按年增２６％，調整後每
股盈利為３﹒４４元，按年增３０％，較市場預期的１３３０億元及３﹒５２元為佳。不過，遊
戲收入低於該行預期，主要由於去年上半年疫情的正面影響減弱，廣告收入高於預期１１％，來
自微信生態廣告解決方案的帶動以及易車收入合併。毛利率及調整後淨利率分別為４４％及
２５％，與該行預期一致。
　　報告預計，今年第一季度，收入１３６０億元，按年增長２６％，社交、遊戲、金融及雲╱
廣告分別按年增長２６％、１７％、４２％及２９％，主要由於遊戲旺季，例如王者榮耀的更新
，以及支付及廣告業務去年同期的低基數帶動，並估計調整後淨利潤為３４９億元，按年增
２９％，利潤率２５﹒７％。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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