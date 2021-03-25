《國金與投資－曾廣標》價值投資基本法

《國金與投資》最近一年，科技股和其他新經濟股領漲，巴菲特的旗艦巴郡跑輸大市，於是

，一些「新經濟股神」又冒起，巴菲特被指過時了。然而，近期全球科技股在美國納指帶頭下有

所回吐，傳統舊經濟股回勇，落後的道指創新高，市場開始反思新經濟股是否已炒得太高，股市

出現暴升暴跌的「試錯」現象，要測試未來的方向。



最流行的一種說法是，美國長債息率近期節節向上，對於不願派息或無力派息甚至要靠融資

壯大的新經濟股不利，因此，出現了較大型的回吐。然而，過去美息向上時，受影響大多是實體

企業，科網股巨企被視為對息率不敏感，受影響較少，因此，很多解讀只不過是市場事後孔明而

已。



＊巴菲特為何選比亞迪和蘋果＊



巴菲特和其他價值投資大師並不是一定不買科技股，而是認為應買一些自己熟悉的行業和股

票而已。例如，巴菲特早年聽取其拍檔芒格的建議，相信王傳福是偉大的發明家，於是巴郡以８

元低價批入了一批比亞迪（０１２１１）股票。其後兩老加上微軟創辦人蓋茨親赴中國試用比亞

迪電動汽車ｅ６，讚不絕口，他們親自為ｅ６站台宣傳。比亞迪也進軍加州進行新能源城市試驗

，雖然至今未境全功，但在股神的光環下，特朗普在位時也沒有留難比亞迪。



我不知道巴菲特之後為何沒有增持比亞迪，但作為新能源產品龍頭的比亞迪，早已成為十倍

股廿倍股了，也變成巴郡十大持股市值之一的股票了。



巴菲特近年也買ＩＢＭ和蘋果公司股票，他看好ＩＢＭ的伺服器和蘋果的電子產品，認為兩

者作為龍頭在市場有很大需求，結果，蘋果股價越升越有，成為巴郡投資組合的首位，但ＩＢＭ

則看錯眼，巴菲特早已把它清倉，近期巴郡也趁高價減持一些蘋果套現套利。芒格更公開唱淡美

股，指股價太高爆煲只是遲早事情，但他無意預測何時會到來。



＊發掘價值與成長合體股＊



價值投資的簡單道理是買入物超所值的股票，若買對了便長線持有。不過，對於評估企業的

價值，巴菲特與其恩師格雷厄姆有所差別，他不同意量化計算公司的價值，而是認為應估算其終

身內在價值，即可以產生多少現金流入，由於公司是在發展中，估算會不斷變化和調整。



於是，有些人認為巴菲特重視的是成長股而其非價值股。這種說法看似有些道理，然而，價

值股和成長股並非對立，新經濟和舊經濟都既有成長股亦有價值股，而最佳的選擇就是趁低價買

入具有增長潛力的偉大公司的股票，不用理會它們是新經濟還是舊經濟股。



＊避免買進估值太高的股票＊



價值投資大師一般較少買新經濟股，主要是大多數新經濟股的估值已很高，市盈率可能上百

倍甚至由於仍虧損並無市盈率可言，因此，數十倍市盈率的蘋果股票，已不算高。巴菲特更多是

投資於金融股，包括保險業和銀行業，當然，他亦長期忠情於一些品牌零售股。



巴菲特有句名言，若果市場有效率，我們都成乞丐了。即是說市場往往在估值上是犯錯的，

這樣我們才可在低價買入優質的股票。



＊羅傑斯如何熱炒前買進＊



羅傑斯老師有一句名言，熱炒前買進。即是趁市場仍未明白該投資項目的價值仍處於低價時

買入，潛台詞也包括可趁熱炒後股價太高時賣出。他早年低價買入中國酒品股張裕Ｂ股，此股在

中國股市從五六千點水平大跌後，在二千餘點之際卻還是創下新高。皆因張裕產銷的酒品有龐大

市場，而它有發行Ｂ股，外國投資者也可買賣。



羅傑斯精於宏觀分析，因此，他很重視國家的前景和行業的景氣，他長線看好２１世紀的中

國，也認為農業在今後很多年是最有前途的行業。



＊港股看好招商房托及鷹美＊



我選股則主要是跟隨格雷厄姆的撿拾雪茄屁股法則，因為它更適合小投資者，即是買入一些

有良佳盈利，高額股息和優良資產支持，及管理層有良佳操守的股票。當然，最好是在景氣轉佳

時趁相對低價時開始收集。



若作為收息之用，我會繼續推薦收租股招商局商業房托基金（０１５０３），股價近期雖已

回升，但長線應每年均可享有七厘股息，而首三年則保證派更高息，它的物業組合佳風險低，適

合追求保本增值的保守投資者。



由價值股變成長股的我則看好鷹美（０２３６８），雖然股價近期創新高，但運動服裝接單

情況優良，盈利和派息仍會持續增加。本欄臨別秋波，盼兩股都能繼續帶來較佳回報。

《資深評論員 曾廣標》

