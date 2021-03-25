《缸邊隨筆－石鏡泉》點解仲跌

《缸邊隨筆》恆指昨（２４日）又跌近６００點。投資者會問點解跌，幾時跌完。



市升市跌，除了有利好利淡的消息外，最重要的還是，有水搵水，無水散水。



利淡消息來自美國，美財長耶倫話加公司稅，美股立跌３００多點。美儲局長鮑威爾話資產

價格有點高，原油價便瀉，雖然真實原因未必是他這話引起，但市場就賴了他，但他倆人的利淡

都是對歐美市場有較大殺傷力，來到亞洲區就應無力了。



港股跌，怕是因為國內幾則消息所致。



＊阿爺整治貸款＊



阿爺講了幾個月的，貸款是要來支持實體經濟，不可用來炒，但小戶就不信，不信，還是不

信，因為所有新經濟股都升，升，升，升，升嘛！



但在這升的背後，大戶正在逐步退出，在今年２月初恆指ＯＢＶ，已止步不前，這反映資金

是逐步流出的。



大戶早早流出資金，恐怕就是銀行已通告要收遮，直到日前，銀保監才出手去整治冥頑不靈

者。



今次嚴例一立，不要以為可以過幾天，貓會走開，老鼠又可以出來開ｐａｒｔｙ，今時銀保

監的負責人是郭樹清，他做證監時是一日一新政，做了百日，就有了百條新政。如此嚴苛的人，

會手鬆？



以後起碼有一段時間，股市投資者要以投資角度，而不可以投機角度去買股。



由今天起，筆者會將《午市閒談》中，筆者推介的一隻股票，在此欄刊載，供大家參考。



＊中移動５Ｇ客可達７﹒８１億戶？＊



中移動（００９４１）是內地３大通訊服務供應商中最大的一個，在內地及香港提供移動通

信服務，業務主要涵蓋移動話音和數據、有綫寬帶，以及其他信息通訊服務。



＊上客表現穩＊



中移動是昨午收市極少數股價站得穩的內地電訊商，而電訊商業績表現主要還是看客戶數量

的增長，今年來中移動表現不錯。



集團今年２月份移動客戶總數達９﹒３７億戶，其中４Ｇ客戶數達７﹒８１億戶，按月淨增

１７０﹒７萬戶；５Ｇ套餐客戶達１﹒７３億戶，按月淨增４１９﹒７萬戶。假如中移動的４Ｇ

客都變成５Ｇ客，則中移動的５Ｇ客是否可達７﹒８１億戶，十分樂觀！假以時日是不可以達到

嗎？



在有綫寬帶業務方面，今年２月底客戶總數２﹒１５７億戶，今年以來累計淨增客戶數

５３７﹒９萬戶。



＊財務穩健＊



此外，中移動財務非常健康，負債比率比同類公司為低。截至去年６月３０日，集團現金、

現金等價物及銀行存款等共逾４０２０億元人民幣。



＊券商評價正面＊



高盛、匯豐證券及摩根士丹利予中移動評級正面，最新目標價分別為６２元（１２個月）、

７４元及８０元。



中資券商東莞證券也首次給予包括中移動在內的中國３大電訊商「推薦」評級。東莞證券比

較了國際同業的估值後指出，２０１９年中國３大電訊商的平均ＥＢＩＴＤＡ利潤率為

３６﹒５％，美國和歐洲同業的平均值分別則為３２﹒２％及３５﹒６％，但中資３大電訊商的

估值卻低一大截，而預測市盈率和市帳率均值為９﹒１倍和０﹒５８倍，反觀美國運營商為

３１﹒７倍和２﹒３７倍，歐洲則為３０﹒５倍和１﹒７１倍。因此，料３大電訊商估值可追落

後，提升的空間也不小。



最後，中移動的周息率有６﹒２０８％。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

