【新股上市】智欣集團暗盤現報１﹒４６元，低招股價近３％

《經濟通通訊社２５日專訊》智欣集團（０２１８７）明日（２６日）掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，現報１﹒４６元，較招股價１﹒５元高低２﹒６７％，每手８０００股，不計手續
費虧損３２０元。
此外，該股耀才證券暗盤交易系統中，現報１﹒４８元，較招股價低１﹒３３％。
富途暗盤方面，現報１﹒４８元，並較招股價低１﹒３３％。（ｋｓ）
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中國經濟復甦仍不平衡
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