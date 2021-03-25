《專家之言－黃德几》恒大物業（０６６６６）藉收購擴大規模

《專家之言》國住建部、中央政法委、中央文明辦等１０部門，早前聯合發布《關於加強和

改進住宅物業管理工作的通知》，當中提到要加快發展物業服務業，推動物業服務向高品質和多

樣化升級。多間物業股近期先後公佈業績，普遍有不俗表現。去年１２月上市的恆大物業（０６

６６６），早前公布上市後首份成績表，截至２０２０年１２月３１日止年度收入１０５﹒０９

億元（人民幣，下同），按年增加４３﹒３％，純利上升１﹒８５倍至２６﹒４８億元。整體毛

利率由２０１９年度的２３﹒９％，上升１４﹒２個百分點至３８﹒１％。不過，集團表示目前

處於快速擴展階段，因此不派股息。



＊業務覆蓋範圍至商寫、主題樂園、學校和醫院＊



２０２０年度，集團的物業管理服務收入按年增加３７﹒１％至６３﹒２１億元，佔總收入

的６０﹒２％，分部毛利率上升１５﹒９個百分點至３３﹒６％。集團以以住宅類服務為主，但

隨著中國恆大（０３３３３）的多元化發展，以及第三方管理規模擴張，集團的業務覆蓋範圍亦

擴展至商寫、主題樂園、學校和醫院等。截至２０２０年１２月底，集團總合約管理面積約５﹒

６５億平方米，在管面積約３億平方米，合共２９０個城市，管理項目９３７個。

期內，社區增值服務收入１２﹒６４億元，按年增長１２０﹒６％，佔總收入比由２０１９

年同期約７﹒８％上升至１２％；毛利率增加６個百分點至６３﹒４％。至於非業主增值服務，

分部收入增加３６﹒１％至２９﹒２３億元，收入佔比為２７﹒８％；毛利率增加８﹒７個百分

點至３７﹒１％。於２０２０年１２月底，集團銀行存款和現金總額按年增加６﹒８５億元至１

２６﹒０４億元，主要由於集團上市募集資金、業績大幅增長而產生大量資金，以及適時從客戶

收款；沒有任何借款。



＊宜候低１４港元以下吸納＊



今年１月底，集團公佈以總對價１５億元，收購寧波市雅太酒店物業服務有限公司１００％

股權。目標公司擁有在管項目９４０個，遍佈３９個城市，在管面積超過８０００萬平方米，涵

蓋住宅、寫字樓、城市綜合體、大型工業園等。透過是次收購，集團在管面積將超過３﹒８億平

方米，進一步鞏固在物業管理上的規模優勢，並完善多元化物業範疇。

滬港通旗下港股通調整標的名單，納入２０隻股份，其中一隻為恆大物業。集團在２０２０

年１２月２日掛牌，上市價為８﹒８元（港元，下同），在今年１月中起見升勢，２月１７日高

見１９﹒７４元，創上市新高，惟近日失守各主要平均線，ＳＴＣ％Ｋ線續走低於％Ｄ線，ＭＡ

ＣＤ維持熊差距，宜候低１４元以下吸納，若以大成交突破１７元阻力，升勢有望持續，不跌穿

１２﹒３元續持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，無持有

上述股份）

