【企業盈警】思捷環球（００３３０）料六個月虧損２﹒８億元

《經濟通通訊社２５日專訊》思捷環球（００３３０）公布，預期截至去年底止半年未經審

核綜合虧損約２﹒８億元，而集團截至２０２０年６月底止年度經審核綜合虧損則約３９﹒９２

億元，但預期集團的總收益將上年度全年的約９８﹒７４億元，下降六個股的約８﹒９億元（

經撤銷合併六間德國附屬公司後）。

該公司將於本月底公布業績。（ｅｃ）

