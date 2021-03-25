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25/03/2021 09:24

【企業盈警】思捷環球（００３３０）料六個月虧損２﹒８億元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》思捷環球（００３３０）公布，預期截至去年底止半年未經審
核綜合虧損約２﹒８億元，而集團截至２０２０年６月底止年度經審核綜合虧損則約３９﹒９２
　億元，但預期集團的總收益將上年度全年的約９８﹒７４億元，下降六個股的約８﹒９億元（
經撤銷合併六間德國附屬公司後）。
　　該公司將於本月底公布業績。（ｅｃ）

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