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25/03/2021 08:46

【全球放水】耶倫：美國各銀行都很健康，或可派發股息及回購股份

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國財政部長耶倫周三（２４日）繼續在國會作證時表示，美
國各銀行看起來都很健康，他們或可派發股息和回購股份。
　　耶倫具體表明早前的確反對銀行回購股份，不過當前各金融機構看起來都已更健康，他們在
遵守規則情況下，應該有能力為股東帶來回報。
　　耶倫又指會認真看待貝萊德等資產管理公司所帶來的風險，不過強調將這些風險認定為系統
性風險不是正確的做法。
　　她又指相信金融穩定監管委員會（ＦＳＯＣ）早在２０１６年已經關注相關風險，因為這些
基金可能會遭大量贖回與被迫出售資產，這亦是上年疫情爆發下所看到的風險。
　　她強調將帶來系統性風險的機構認定為系統重要性金融機構（ＳＩＦＩ）是合適的，委員會
亦已開始著手新計劃，將資產管理公司構成的風險亦列入需要考慮的問題之列。
　　貝萊德則發表聲明指，過去兩屆政府與許多全球監管機構都已得出結論，資產管理公司的監
管方式應與銀行業不同，而且焦點應放在該行業的產品與服務上，而市場認為如果貝萊德被認定
為系統重要性金融機構，將增加監管和合規成本，並可能限制股份回購。（ａｌ）

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