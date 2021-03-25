【大國博弈】歐美發表聯合聲明，重啟中國問題雙邊對話

《經濟通通訊社２５日專訊》美國國務卿布林肯、歐盟執委會副主席暨外交及安全政策高級

代表博雷利周三（２４日）發表聯合聲明指，兩國同意重啟有關中國問題的雙邊對話，並將共同

應對俄羅斯。

聯合聲明指歐美承認雙方都知道與中國的關係是多方面的，並且是合作、競爭和系統性競爭

對手，不過歐美還在互惠、經濟問題、韌性、人權、安全、多邊主義和氣候變化等議題上進行合

作，並相信民主、人權、國際法可支持印太地區穩定和繁榮。

歐美雙方亦致力於合作以促進安全、持續、自由開放的海上供應航線和供應鏈，並期待在利

益和方法有交集的地方，與志同道合的夥伴深化合作。

歐美亦將應對俄羅斯的行為，包括對烏克蘭和格魯吉亞的侵略、不實信息的威脅、干預大選

進程、惡意網絡活動及軍事姿態。



他承認，美國和德國針對這條從俄羅斯到德國的管道存在「真正分歧」，拜登政府與川普政府一

樣，認為不應建設該管道。他再次警告說，任何幫助修建管道的公司都可能面臨美國的制裁。



＊布林肯：中國有責任落實歐盟貿易承諾＊



布林肯周三在北約會議後的新聞發布會上表明，歐盟是美國最緊密的合作夥伴之一，直言中

國應該履行向歐盟開放經濟的承諾，並且有責任證明在強迫勞動、國有企業和補貼方面所做的承

諾。

他又指歐盟在包括中國在內的許多問題上都是首要合作夥伴，美方將與歐洲議會和歐盟其他

國家合作反擊中國的侵犯性行為。

他亦提到美方不會要求盟友在中美之間作出選擇，並形容將靠創新的方式，而非最後通牒的

方法解決問題，強調美國希望在與中國的競爭中勝出，而不是單純只尋求擊敗中國。

他又稱與中國進行交易時必須權衡好處與風險，美國及盟友需要齊心協力開發技術，因為中

國的５Ｇ技術會帶來嚴重的監視風險，瑞典、芬蘭、韓國、美國等國應聯合起來，利用公共和私

人投資培育安全且值得信賴的替代方案。



＊布林肯承認美德在北溪二號項目存在分歧＊



布林肯亦承認美國和德國在俄羅斯北溪二號（Ｎｏｒｄ Ｓｔｒｅａｍ ２）天然氣管道

項目上存在真正分歧，不過他再次警告任何幫助修建管道的公司都可能面臨美國制裁。他又期待

美國與俄羅斯的關係最好可以走向可預測、穩定的局面。

北約秘書長史托騰伯格則表示，聯盟需要適應中國帶來的威脅，中國崛起對北約成員國的安

全產生可怕的後果，不過在氣候變化等領域存在與中國合作的空間。

他直言中國崛起正在改變全球勢力的平衡，故未來需要一種新平衡應對挑戰，並同時存在合

作機會。（ａｌ）

