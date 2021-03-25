【新冠肺炎】阿斯利康更新三期疫苗測試結果，有效率降至７６％

《經濟通通訊社２５日專訊》阿斯利康最新公布更新的美國三期疫苗臨床試驗結果，預防有
效率由７９％降至７６％，而針對６５歲及以上的成年人預防有效率達８６％。
早前美國國家過敏及傳染病研究所批評，阿斯利康基於疫苗臨床試驗初始數據發布過時的信
息，及後阿斯利康表示將發布更新的三期疫苗試驗的結果。（ａｌ）
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