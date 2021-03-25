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25/03/2021 10:34

【大國博弈】美農業部：已對中國不利農民的貿易壁壘措施表示關注

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國農業部發言人透過電郵發表聲明指，農業部長維爾薩克與
中國農業農村部長唐仁健周一（２２日）晚就貿易和氣候變化問題舉行對話，維爾薩克已對中國
不利於美國農民的貿易壁壘措施表示關注，而兩人亦討論了農業在應對氣候變化中可以發揮的積
極作用，並同意保持暢通渠道，以進一步討論上述問題。（ａｌ）

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