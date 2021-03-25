【新冠肺炎】印度出現雙重突變的新變種病毒株

《經濟通通訊社２５日專訊》印度衛生部周三（２４日）表示該國出現新冠肺炎病毒株，該
病毒株同時出現Ｅ４８４Ｑ及Ｌ４５２Ｒ的突變，這些突變分別與病毒傳播及破壞疫苗有效性相
關，而當地馬哈拉施特拉邦有２０６個的樣本發現該新變種病毒株。
印度周三新增逾４７０００宗確診個案，新增２７５宗死亡個案，創今年以來最高單日水平
。（ａｌ）
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