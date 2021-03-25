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即市新聞

25/03/2021 17:46

《台股攻略－馮偉明》聯發科及聯電力撐，台股微升２８點

　　《台股攻略》亞洲股市普遍上揚，而台股今早（２５日）亦開低走高，持續整故格局。加權
指數今日收１６０６０點，微升２８點，成交金額為３１７１億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股今日個別發展。台積電走勢明顯回穩，盤中升幅曾帶挈指數飆升過百點，惟尾市
欠承托，收５７５元，跌１元，力守５７０元之上。鴻海持續調整，收１２６﹒５０元，跌
１﹒５０元。大立光今日表現突出，收３２９０元，升５０元，穩定大市升勢。半導體股聯發科
今日大升超過６％，收９４９元，而聯電只於早市時段下跌，及後穩步上揚，收４８﹒６５元，
升１﹒５０元。聯發科及聯電走揚，刺激ＩＣ設計股升勢凌厲。康呈及茂達亮燈漲停，分別收
９﹒２８元及１３０元，九暘飆升超過７％，新唐升５％，而通嘉、普誠、瑞昱、鑫創、世紀及
研通亦表現出色。長榮貨櫃輪長賜輪（Ｅｖｅｒ　Ｇｉｖｅｎ）於蘇彝士運河擱淺，嚴重阻礙歐
亞水路運輸，航運股長榮海運及萬海航運跌超過４％，分別收４１﹒７０元及４９﹒９０元，陽
明海運收３２﹒５０元，跌３﹒８５％。不過，該事故導致原油價格上升，刺激塑化股走揚，台
塑收１００元，升１﹒１０元；而國喬亦升４％，收２５﹒９５元。
　　台股資金由電子股持續流向傳產、金融、以及高息股，預期大市將於１５５００點至
１６５００點區間整理為主。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

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