【中概股風眼】美令惹除牌憂慮，黃偉康：中概股不用急售亦勿博彈

《經濟通通訊社２５日專訊》美國證交會設外資企業除牌機制，隔晚美市中概股大跌，而今

日阿里巴巴（００９４１）、新上市的百度（０９８８８）等第二上市中概股齊齊走低！到底該

措施對相關股份有多大影響？安里主席兼行政總裁黃偉康則認為對股份影響不大。



＊美國要求上市公司不受外國政府控制或擁有＊



美國證券交易委會（ＳＥＣ）周三（２４日）通過臨時最終修正案，執行《外國公司問責法

》要求在美上市公司證明不受外國政府控制或擁有的規定，如若干公司被視為不符合美國的審計

標準，將相關公司從美國證券交易所除牌。

美國證交會正公開徵詢公眾意見，以釐定審核不合規外國公司的標準。相關公司需披露審計

安排，及受政府影響的信息，以證明其並未有被外國政府實體控制。受消息拖累，隔晚美市多隻

中國概念股急挫，因而影響港股相關股份表現。



＊現市況波幅炒作，科技中概股可待反彈離場＊



黃偉康向《經濟通通訊社》表示，認為該措施對於中概股的影響不算大，因為該措施不會影

響基金投資中概股，同時假設該股在美國被除牌，股份亦可以「轉場」至其他平台買賣。他認為

早前如美方限制基金投資中移動（００９４１）等行動，以及小米（０１８１０）因公司消息而

被剔出指數等因素，對股份影響更大，因此現時不需要過份憂慮消息而沽售股份。

但他表示，對於科技板塊的中概念，如阿里巴巴及百度）等，不宜於調整期加注博反彈，雖

然預料消息影響較微，但是科技板料短期仍會較為波動，加上現時板塊未獲資金關注，料反彈力

亦不會太強。他建議現時持有相關股份的投資者作區間炒作。如阿里可待反彈至１００天線位置

（即約２４８元）售出；而他形容百度上市數日表現欠炒作，持有的投資者可以等待反彈５至６

％時再離場。（ｊｃ）

