  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/03/2021 15:18

【中概股風眼】美令惹除牌憂慮，黃偉康：中概股不用急售亦勿博彈

　　《經濟通通訊社２５日專訊》美國證交會設外資企業除牌機制，隔晚美市中概股大跌，而今
日阿里巴巴（００９４１）、新上市的百度（０９８８８）等第二上市中概股齊齊走低！到底該
措施對相關股份有多大影響？安里主席兼行政總裁黃偉康則認為對股份影響不大。

＊美國要求上市公司不受外國政府控制或擁有＊

　　美國證券交易委會（ＳＥＣ）周三（２４日）通過臨時最終修正案，執行《外國公司問責法
》要求在美上市公司證明不受外國政府控制或擁有的規定，如若干公司被視為不符合美國的審計
標準，將相關公司從美國證券交易所除牌。
　　美國證交會正公開徵詢公眾意見，以釐定審核不合規外國公司的標準。相關公司需披露審計
安排，及受政府影響的信息，以證明其並未有被外國政府實體控制。受消息拖累，隔晚美市多隻
中國概念股急挫，因而影響港股相關股份表現。

＊現市況波幅炒作，科技中概股可待反彈離場＊

　　黃偉康向《經濟通通訊社》表示，認為該措施對於中概股的影響不算大，因為該措施不會影
響基金投資中概股，同時假設該股在美國被除牌，股份亦可以「轉場」至其他平台買賣。他認為
早前如美方限制基金投資中移動（００９４１）等行動，以及小米（０１８１０）因公司消息而
被剔出指數等因素，對股份影響更大，因此現時不需要過份憂慮消息而沽售股份。
　　但他表示，對於科技板塊的中概念，如阿里巴巴及百度）等，不宜於調整期加注博反彈，雖
然預料消息影響較微，但是科技板料短期仍會較為波動，加上現時板塊未獲資金關注，料反彈力
亦不會太強。他建議現時持有相關股份的投資者作區間炒作。如阿里可待反彈至１００天線位置
（即約２４８元）售出；而他形容百度上市數日表現欠炒作，持有的投資者可以等待反彈５至６
％時再離場。（ｊｃ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話25/03/2021
【中概股風眼】美令惹除牌憂慮　黃偉康:中概股不用急售亦勿博彈
FOCUS25/03/2021
【FOCUS】股民力挺「新疆棉」　金融鬥法續有來
開市Good Morning25/03/2021
林家亨：騰訊600元邊可作長線部署
板塊分析25/03/2021
部署新三年計劃　世茂服務再現5倍增長軌跡？
剖析天下25/03/2021
中國經濟復甦仍不平衡
剖析天下25/03/2021
嘉信理財Jeffrey Kleintop︰價值股時代歸來
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金