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即市新聞

25/03/2021 11:01

《窩輪豪情－梁業豪》期指小時圖形勢已經轉強

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、綜
合企業與地產建築業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為碧
桂園服務（０６０９８）、中華煤氣（００００３）與昆侖能源（００１３５），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選快手（０１０２４）、阿里巴巴（０９９８８）與申洲國際（０２３１３）。
　　開市後淡友大戶測試好友的即市最後防線。結果恆指跌抵２７５０５後顯著回升，現已成功
倒升，反映出好友大戶曾經入市反擊。恆指期貨小時圖上，保歷加通道底部發揮支持力，價位有
望挑戰仍在下移中的通道中軸阻力。此外，２８２８３╱２８３０５╱２９４８４為即市重要阻
力位，好友須攻抵其上企穩，才有條件重奪市場控制權。ＲＳＩ和ＳＴＣ已經率先轉好，
ＭＡＣＤ尚待發出「熊牛」買入訊號，而ＳＡＲ則有勢於今天（２５日）內出現極點高位。既然
圖表訊號已經開始轉強，淡友應先退回高位守關；於看清楚形勢後，才決定是否再攻。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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