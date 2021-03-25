《談國論企－黎偉成》美帝玩火促中俄更友好

《談國論企》中國國務委員王毅２０２１年３月２２日在廣西桂林與俄羅斯外長拉夫羅夫會

晤，於２３日所發表《聯合聲明》，高調地強調「反對人權問題政治化」，指出「世界大國特別

是聯合國安理會常任理事國應增強互信，帶頭維護國際法和以國際法為基礎的國際秩序」，不點

名對準和訓斥美國多年來特別是近期的反中反俄的惡思劣行。相信中俄今後會加強政治經濟和軍

事合作及發展，團結國際一切可以團結的力量，反制美帝。



＊中俄痛斥美帝玩弄人權民主獨霸惡行＊



我一直對美帝國霸權主義惡勢力以高度戒心，理由為美國的民主、共和兩黨的共識，就是在

意識形態上採取霸道的帝國主義，特別是反共，以彰顯「美式民主」的「優越性」，實際是要做

世界霸主。尤其是美國近幾任的總統「驚覺」中國的崛起和高速的提質發展，日益嚴重威脅其「

霸主」地位，遂由奧巴馬的「重返亞洲」，到特朗特的由陰到明的全面攬炒，而拜登更不懷好意

的「不動聲色」要聯群結社圍堵，即：（１）在中美於３月１８日高層進行戰略性對話前，到日

、韓、印度搞小動作，而又（２）在中美對話不按傳統國際外交禮節向來訪者施以「下馬威」

，和（３）在會後聯結歐盟等在新疆問題上玩所謂「制裁」，狼心狗肺盡露。此為我力言「中國

很有需要有持續性強硬對應，千萬不要把視華為敵者看作朋友，否則受損極其嚴重」。

從中國對美帝劣舉的最新回應，充分顯示已洞清來犯者的惡意，亦部署全面準備和迅作強有

力的合法合理回應、反擊，特別是（甲）中國結束對美高層戰略對話之後，便迅於３月２２日及

２３日與俄羅斯在桂林舉行外長高層會晤，會後更有《聯合聲明》，反映出中國領導人有超高度

的政治及外交智慧和卓越應對能力。

此可見之於中俄外長的《聯合聲明》，雖完全沒有點名，但重點的矛頭，肯定是對準美帝國

霸權主義劣者，特別是（一）強調人權問題，肯定是美帝聯同其盟友憑空捏造謊語，亂指新疆「

人權問題」而作出的「制裁」，指示美國要高度嚴肅尊重（Ｉ）「所有人權是普遍、不可分割

、相互聯繫的。倡導和保護人權也是國際社會的共同事業，各國應同等重視、系統推進各類人權

，反對將人權政治化。摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準，在平等和相互尊重的基礎上

開展該領域對話，造福各國人民」。各國有各國的歷史、現況，是不可能一個模式管控他國，實

際是干涉他國內政，踐踏他國主權。

同樣是對美的嚴正指控，是（二）「「推動民主」為藉口干涉別國內政不可接受」，美帝在

中東以至世界許許多多地方名為「推動民主」，以所謂「顏色革命」癲覆他國，掠取利益，惡霸

！《聯合聲明》力責以「民主模式不存在統一的標準」，而「應尊重主權國家自主選擇發展道路

的正當權益「。

由是《聯合聲明》強調（三）「各國無一例外均應堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以

國際法為基礎國際秩序」，美帝就是凌駕國際，劣行斑斑！中俄表「我們呼籲，世界大國特別是

聯合國安理會常任理事國應增強互信，帶頭維護國際法和以國際法為基礎的國際秩序」和「國際

社會應堅持踐行開放、平等、非意識形態化多邊主義原則，共同應對全球性挑戰和威脅，努力維

護多邊體制樣威性，共同維護和平與戰略穩定」。



＊中國迅表美國侵犯人權報告乃佳作＊



至於（乙）中國國務院新聞辦於２０２１年３月２４日發表的《２０２０年美國侵犯人權報

告》指控，（Ｉ）美國號稱具有世界上最豐富的醫療資源和醫療護理能力，題應對疫情一片混亂

，成為世界上確診人數和死亡人數最多的國家。美國政府選擇不作為導致疫情失控，防控指揮混

亂，使民眾無所適從，老年人成為美國政府抗疫不力的犧牲品，貧困人口面臨更嚴重感染威脅，

殘障人士和無家可歸者處境維艱，監獄疫情爆發威脅囚犯生命健康。疫情失控令美國人心理帶來

嚴重陰影。

更重要的，是把抗疫不力的惡果，轉移視線的製造種族矛盾，使尤以中國為主的亞洲裔人士

在美國受到極其嚴重的人身和人命威脅和創傷。此當為混世魔王特朗普劣廝之作，但拜登可以處

理好問題嗎？

《報告》指（ＩＩ）「美國金錢政治嚴重，民意操縱與謊言泛濫，美式民主難以彌合日益極

化的政治分歧，反而進一進加劇美國社會撕裂，導致美國民眾的公民權利和政治權利有名無實。

」

凡此，可見中國對美帝多年來對華的惡思劣行，極為失望，要保護中國本身，就是要自強不

息地提升和強化本國國力，同樣重要的是要對美之無法無理無情壓逼，予以痛擊！

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

