【大國博弈】歐議會停審中歐協定，商務部：雙方開展必要法律審核

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２５日北京專電》歐盟與中國就新疆人權問題互相制裁，中

歐投資協定審議面臨嚴重困難。歐洲議會取消了原定周二（２３日）就簽署中歐投資協定舉行的

審議會。中國商務部新聞發言人高峰在例行發布會回應稱，目前中歐雙方談判部門正在開展必要

的法律審核工作。中歐投資協定有利於中國、有利於歐盟、有利於世界。

