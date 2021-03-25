【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒３億人幣，買小米美團沽中移動騰訊

《經濟通通訊社２５日專訊》恆指低開２９０點，報２７６２８點。最高升１１３點報

２８０３２點，最低跌４１３點報２７５０５點。恆指收報２７８９９點，跌１８點或

０﹒０７％。

按額度計算，北水全日淨流入１２﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是小米集團

（０１８１０）、美團（０３６９０）、保利協鑫能源（０３８００）；淨賣出最多的依次是中

國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）。

主板成交２００４﹒７９億元增加５﹒４％。其中港股通成交５１６﹒６億元，佔總成交

２５﹒８％。



＊北水轉買小米，淨流入逾２億元＊



小米績後受壓，收挫４﹒４％報２３﹒９元，為全日表現最差藍籌，北水淨買入２﹒３億元

。

美團跌１﹒５８％報２８７﹒４元，北水淨買入０﹒７億元。

保利協鑫升２﹒１３％報１﹒９２元，北水淨買入０﹒５億元。

中移動跌２﹒１１％報５１元，北水淨賣出７﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

小米集團 （０１８１０） ２﹒３１

美團 （０３６９０） ０﹒７２

保利協鑫能源 （０３８００） ０﹒５２



淨沽出最多港股：

中國移動 （００９４１） －７﹒０８

騰訊控股 （００７００） －６﹒８０

中芯國際 （００９８１） －３﹒６４

思摩爾國際 （０６９６９） －２﹒９８

李寧 （０２３３１） －０﹒７９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

