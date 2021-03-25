【北水炒Ｄ乜】淨流入１２﹒３億人幣，買小米美團沽中移動騰訊

《經濟通通訊社２５日專訊》恆指低開２９０點，報２７６２８點。最高升１１３點報
２８０３２點，最低跌４１３點報２７５０５點。恆指收報２７８９９點，跌１８點或
０﹒０７％。
按額度計算，北水全日淨流入１２﹒３億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是小米集團
（０１８１０）、美團（０３６９０）、保利協鑫能源（０３８００）；淨賣出最多的依次是中
國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、中芯國際（００９８１）。
主板成交２００４﹒７９億元增加５﹒４％。其中港股通成交５１６﹒６億元，佔總成交
２５﹒８％。
＊北水轉買小米，淨流入逾２億元＊
小米績後受壓，收挫４﹒４％報２３﹒９元，為全日表現最差藍籌，北水淨買入２﹒３億元
。
美團跌１﹒５８％報２８７﹒４元，北水淨買入０﹒７億元。
保利協鑫升２﹒１３％報１﹒９２元，北水淨買入０﹒５億元。
中移動跌２﹒１１％報５１元，北水淨賣出７﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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淨買入最多港股：
小米集團 （０１８１０） ２﹒３１
美團 （０３６９０） ０﹒７２
保利協鑫能源 （０３８００） ０﹒５２
淨沽出最多港股：
中國移動 （００９４１） －７﹒０８
騰訊控股 （００７００） －６﹒８０
中芯國際 （００９８１） －３﹒６４
思摩爾國際 （０６９６９） －２﹒９８
李寧 （０２３３１） －０﹒７９
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（ｃａ）
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