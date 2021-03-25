《美元走勢－羅明立》鎊匯或下試百天線的１﹒３６２０

最高 最低 東京收市

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 １０８﹒９９ １０８﹒７９ １０８﹒９６

歐元╱美元 １﹒１８２８ １﹒１８０４ １﹒１８１８

英鎊╱美元 １﹒３７０８ １﹒３６７９ １﹒３６８３

美元╱瑞郎 ０﹒９３６６ ０﹒９３５１ ０﹒９３５９

美元╱港元 ７﹒７６９８ ７﹒７６７５ ７﹒７６８２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《美元走勢》超大型貨櫃輪在駛入蘇伊士運河後擱淺造成雙向交通阻塞，若未能於短時間內

解決，原本使用這航線的貨輪將要繞道而行，將影響全球貨物的運輸時間。石油分析機構

Ｖｏｒｔｅｘａ資料顯示，１３００萬桶原油可能會受到蘇彝士運河封堵的影響，原油價格飆升

近６％。

美聯儲主席及財政部長均對美國經濟的復甦有信心，亦表明有適當的工具應對通脹。有關言

論相信難以讓投資者對通脹憂慮釋疑。歐元區及德法兩國３月Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業

ＰＭＩ初值都較預期理想，美債收益率亦暫時穩定於１﹒６厘附近，未再抽升，但歐元只能險守

１﹒１８且反彈乏力，相信是因歐洲疫情反覆，市場轉為看好美國經濟復甦，美元短期受到追捧

。英國２月消費物價指數按年升０﹒４％，核心指數升０﹒９％，弱於預期，３月Ｍａｒｋｉｔ

製造業ＰＭＩ則升至５７﹒９。鎊匯跌破５０天線１﹒３８後繼續承壓，不排除要下試１００天

線的１﹒３６２０。可部署低吸博反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７９０ １﹒１９００ １﹒１７４０

英鎊╱美元 買入英鎊 １﹒３６５５ １﹒３７８０ １﹒３６００

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

