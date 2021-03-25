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即市新聞

25/03/2021 15:01

《美元走勢－羅明立》鎊匯或下試百天線的１﹒３６２０

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒９９　　　１０８﹒７９　　　１０８﹒９６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８２８　　　１﹒１８０４　　　１﹒１８１８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７０８　　　１﹒３６７９　　　１﹒３６８３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９３６６　　　０﹒９３５１　　　０﹒９３５９
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６９８　　　７﹒７６７５　　　７﹒７６８２
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》超大型貨櫃輪在駛入蘇伊士運河後擱淺造成雙向交通阻塞，若未能於短時間內
解決，原本使用這航線的貨輪將要繞道而行，將影響全球貨物的運輸時間。石油分析機構
Ｖｏｒｔｅｘａ資料顯示，１３００萬桶原油可能會受到蘇彝士運河封堵的影響，原油價格飆升
近６％。
　　美聯儲主席及財政部長均對美國經濟的復甦有信心，亦表明有適當的工具應對通脹。有關言
論相信難以讓投資者對通脹憂慮釋疑。歐元區及德法兩國３月Ｍａｒｋｉｔ製造業及服務業
ＰＭＩ初值都較預期理想，美債收益率亦暫時穩定於１﹒６厘附近，未再抽升，但歐元只能險守
１﹒１８且反彈乏力，相信是因歐洲疫情反覆，市場轉為看好美國經濟復甦，美元短期受到追捧
。英國２月消費物價指數按年升０﹒４％，核心指數升０﹒９％，弱於預期，３月Ｍａｒｋｉｔ
製造業ＰＭＩ則升至５７﹒９。鎊匯跌破５０天線１﹒３８後繼續承壓，不排除要下試１００天
線的１﹒３６２０。可部署低吸博反彈。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７９０　　　１﹒１９００　　　１﹒１７４０
　　　英鎊╱美元　　買入英鎊　　１﹒３６５５　　　１﹒３７８０　　　１﹒３６００
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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