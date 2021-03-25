【騰訊績後】騰訊去年業績符預期獲大行續撐，高盛最牛看９２０元

《經濟通通訊社２５日專訊》科網巨頭騰訊控股（００７００）去年業績大致符合市場預期

，大部分大行依然撐騰訊，評級普遍為「買入」，當中高盛雖然將目標價略降至９２０元，但仍

屬全城最高，惟並非全部券商都受落，其中日資大行野村將騰訊目標價削減近一成至７８０元，

並預計收入主力手遊業務增長將放緩。



＊高盛：市場對騰訊的監管影響過份憂慮＊



高盛表示，近期市場過份憂慮監管措施收緊及市場波動，令騰訊股價自１月高峰期累跌約

１９％，惟認為相關憂慮過剩，主因騰訊正擴大其遊戲ＩＰ庫、兩大重磅遊戲正準備待發、金融

科技及雲業務穩定增長及新推出的視頻業務等，均有望令騰訊有進一步上升空間，雖然將目標價

由９２２元，略降至９２０元，但主要是反映淨現金流的變化。



＊大和：金融科技業的監管關注紓緩將成催化劑，升目標價至８７０元＊



大和指，對騰訊海外遊戲及視頻號變現潛力看法更加正面，尤其是去年第四季海外遊戲佔總

遊戲收入２５％，表現令人驚喜，認為新遊戲推出、Ａｐｐ商店佣金下調將有利增值服務的毛利

率，加上預期騰訊金融科技業務所受到的影響較少，原因是其大部分貸款業務主要透過微眾銀行

進行；隨著金融科技業的監管關注有所紓緩，將可成為公司近期的催化劑，故將目標價由８５０

元升至８７０元，維持「買入」評級。



＊富瑞：去年第四季非遊戲業務表現優於預期，升目標價５％＊



富瑞則讚騰訊去年第四季非遊戲業務表現優於該行的預測，而公司正在實施開放平台戰略，

並強 調會完全遵守法規，而海外遊戲亦持續擴張，相信手遊收入按季下跌是受季節性因素影響

；至於視頻業務則尚處於開發的初期階段，目前重點不在變現，將騰訊目標價由７２１元，上調

４﹒７％至７５５元，維持「買入」評級。



＊中金料今年收入增長１８至２６％，上調目標價１２％＊



中金表示，騰訊非通用準則淨利潤超過市場預期，儘管今年手遊收入面臨高基數，但受惠於

公司穩健的產品矩陣，料手遊收入仍有望保持１８至２６％的增速。該行又指，騰訊在金融業務

上創新不足，在信貸、保險、財富管理等業務上均進展緩慢，但也暗合當前監管的節奏，令風險

相對可控，上調騰訊目標價１２％至６８２元，維持「中性」評級。



＊野村料今年手遊收入增長放緩至１９％，降目標價至７８０元＊



不過，野村認為，騰訊去年第四季網絡遊戲流水按季下跌主要受季節性因素及疫情帶來的利

好因素減弱所影響，預期受基數效應影響，今年手遊收入增長將放緩至１９％，對比去年為增長

５６％，下調騰訊今、明兩年收入預測１％及２％，但升每股盈測各２％及３％，將其目標價由

８６４元降至７８０元。



＊匯證降騰訊目標價７％，料營銷費用將上升＊



匯豐環球研究則表示，騰訊去年第四季業績大致符合預期，而今年戰略重點似乎在加強對社

會責任和適應法規改變方面，預期公司今年盈利增長將加速，惟削減騰訊今、明兩年利潤預測２

％及３％，以反映營銷費用上升；雖維持「買入」評級，但將目標價由８５４元，下調

６﹒８％至７９６元。



表列各大行對騰訊最新目標價及評級：



大行 目標價 評級

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大和 ８５０－＞８７０元 買入

富瑞 ７２１－＞７５５元 買入

高盛 ９２９－＞９２０元 買入

交銀國際 ８７３－＞８６０元 買入

瑞銀 ８３０－＞８００元 買入

匯證 ８５４－＞７９６元 買入

野村 ８６４－＞７８０元 買入

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（ｙｗ）

