【企業盈警】中國航空工業料去年除稅前虧損不少於８億元

《經濟通通訊社２５日專訊》中國航空工業（００２３２）預期，截至去年１２月底止年度
錄得除稅前虧損不少於８億元，２０１９年同期虧損約８４００萬元。
集團指，虧損擴大主要由於新冠疫情及經濟環境惡化而導致通用航空飛機活塞發動機業務的
業績變差，且錄得大幅商譽及其他無形資產減值。
該集團預期於本月３１日刊發業績公告。（ｈｙ）
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中國經濟復甦仍不平衡
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