  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/03/2021 17:20

【企業盈警】中國航空工業料去年除稅前虧損不少於８億元

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國航空工業（００２３２）預期，截至去年１２月底止年度
錄得除稅前虧損不少於８億元，２０１９年同期虧損約８４００萬元。
　　集團指，虧損擴大主要由於新冠疫情及經濟環境惡化而導致通用航空飛機活塞發動機業務的
業績變差，且錄得大幅商譽及其他無形資產減值。
　　該集團預期於本月３１日刊發業績公告。（ｈｙ）

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈咖啡禮券！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事25/03/2021
《神州經脈》美國設外資企業除牌機制　國民熱挺新疆棉　滬指偏軟
財經熱話25/03/2021
【中概股風眼】美令惹除牌憂慮　黃偉康:中概股不用急售亦勿博彈
FOCUS25/03/2021
【FOCUS】股民力挺「新疆棉」　金融鬥法續有來
開市Good Morning25/03/2021
林家亨：騰訊600元邊可作長線部署
板塊分析25/03/2021
部署新三年計劃　世茂服務再現5倍增長軌跡？
剖析天下25/03/2021
中國經濟復甦仍不平衡
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得Pacific Coffee咖啡禮券

《經濟通》獲港交所頒發「2020全市場傑出貢獻資訊供應商」大獎

【得獎名單】【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞PAUL LAFAYET金牛迎春禮盒2021

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金