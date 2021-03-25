《真知灼見－溫灼培》電能車將衝擊石油美元？

《真知灼見》電能車已發展了一段日子。但過去電能車生產商實際上是無利可圖。到近年當

有關技術變得愈來愈成熟才開始見盈利。正因技術成熟，加上全球環保意識抬頭，及主要工業國

的支持，近年所見不少傳統車廠，甚至大型科技公司也如雨後春筍般表示要進軍這市場分杯羹。

他們的行動料將會加快電能車的發展。不少歐洲車廠更表明到２０２５年又或２０３０年將陸續

不再生產汽油車。也有媒體報道指，連本港特別行政區政府也計劃於２０４０停止發牌給汽油車

。當大家一旦轉用電能車，可想象全球對石油的需求將會銳減。這對美元將帶來甚麼影響呢？



回觀歷史，在１９７１年前，美元是實行金本位制。即美元是與黃金掛勾。但因於１９６０

和７０年代發生的數次美元危機，使當時美國總統尼克遜於１９７１年宣布停止美元與黃金的兌

換。與黃金脫勾後，為讓美元地位得以確立，美國便與沙特阿拉伯達成協議，沙特承諾日後當出

售石油必須以美元結算。繼沙特後其他產油國亦相繼跟隨，從此石油美元便建立起來。



到了今天，不少大宗商品仍以美元作為結算貨幣。但最重要的商品依然是石油。試想，倘若

一天全球不再依賴石油，美元將會失去其一個確立地位的重要支柱。所以，建議大家投資者宜密

切注視電能車何時普及化，以作衡量美元後向。回憶第一部智能電話是於２００７年面世，不出

數年便已普及化。假如ＡＩ驅使電能車一旦推出，又會否帶來翻天覆地影響，並加快電能車的普

及？屆時美元又將如何呢？《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

