《投資領域－譚家駿》疫苗接種經濟復甦，收費公路需求恢復

《投資領域》全球上市基建資產種類繁多，包括有收費公路、機場、鐵路、公用事業、管道

及無線發射塔等，這些行業的共通之處為市場門檻高及議價能力強，中線而言可為投資者帶來抗

通脹收入及強勁的資產增值。

若以地區分布來看的話，過去一段時間則日本基建的表現最為出色。



＊日本基建表現出色＊



由於批發電價上揚的關係，加上市場猜測一家自２０１１年福島核災以來一直關閉的核電廠

，有機會會獲準重啟，帶動日本電力公司的股價上升。

而日本客運鐵路營運商之前公布的季度業績大致符合市場預期，公司在削減成本方面進

展理想，只是由於日本因為疫情而一直處於緊急狀態，令公司客運量持續受制。

至於個別板塊及公司方面，近期有一家加拿大管道營運商的股價表現相當不俗，該公司的能

源基建資產地理位置優越，專門為加拿大西部的油氣公司提供各種運輸、分餾和儲存服務，其長

期合約現金流和逾７厘的股息率亦吸引了不少投資者。

我們認為，高質素的歐洲營運商同樣值得關注，惟卻對整體管道業相對謹慎。盡管管道業近

月升勢凌厲，但隨著「淨零」倡議的發展進程加快，我們仍關注這類公司可能面對的結構性不利

因素。

另外，收費公路行業現時的估值相當便宜，加上收費公路的交通量比其他運輸基建資產的復

原力較更強，值得投資者特別留意。

隨著疫苗接種計劃在全球多個地區推進，收費公路的需求有望率先重回正常水平。舉例來說

，一家中國收費公路營運商近期股價表現亦見向好，主要是由於中國經濟持續復甦，帶動上海至

南京主要高速公路的貨車流量，從而利好公司的營運表現。



＊收費公路復原力強＊



不過，投資收費公路公司亦要留意其所經營的地區，一家主要在墨西哥城經營收費公路的公

司股價早前顯著下跌，因墨西哥的新冠肺炎確診個案激增，導致去年１２月當地實施了新一輪防

疫管制，拖累公司股價表現。

歐洲收費公路公司的表現亦見失色，皆因意大利和法國等地持續實施封城措施，以法國為例

，去年第四季的道路交通量比２０１９年同期降約２５％，惟投資者亦需要留意，其實此前解除

封城令後，交通量隨即以相對較快的速度向疫情前水平邁進，收費公路的復原能力，由此可見一

斑。

至於機場業方面，我們認為消費者行為回復正常的速度仍是未知之數，甚至乎商務旅遊很可

能永遠無法回復至原來水平，如新加坡及香港原本定於去年１１月中實施的「航空旅遊氣泡」，

延至現時仍未成事，意味機場業仍然面對物流挑戰。

歐洲的機場營運商早前就因為疫苗成功推出，帶動夏季交通量復甦的憧憬，惟卻因為不敵３

月底止季度客運量低迷的預期，近期股價已回吐部分升幅。

《首源投資北亞洲區分銷業務部董事 譚家駿》

