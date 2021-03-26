《缸邊麗評－熊麗萍》棉花風波續發酵，短線吼品牌消費股

《缸邊麗評》美國證監會落實「外國公司責任法」，對三年不符合美國審計要求的公司，將

從美國交易所退市；而內地又提出對互聯網公司數據的新監管構思，令新經濟股又再受挫。這兩

天市場上又出現「新大頭」，瑞典品牌Ｈ＆Ｍ不採購新疆棉花的消息，Ｈ＆Ｍ產品在網上銷售平

台紛紛下架，內地體育品牌股受惠急升，但今次是單一事件，抑或是會逐步發酵至其他產品或行

業，令個別股份突然受影響，內地品牌消費股料短線有炒作。

其實，Ｈ＆Ｍ及多個外國品牌時裝及鞋履等公司，在過去兩年亦先後表態抵制購買新疆棉花

，但事件未被發酵，今年則因為歐盟，英國等加入制裁新疆官員，令內地民眾抵制相關品牌，在

線上下架，而內地體育用品品牌料成為受惠者，相關股份急升。筆者並不認為今次事件沒有轉彎

餘地，即使當年內地抵制購買日本車，但問題最終亦解決，這是政治與商業的博奕。站在營運者

角度，要考慮市場；而站在消費者角色，價格、質素是考慮因素，消費心態各有不同，部分消費

者最終也不會參與抵制。



＊留意波司登、蒙牛、青啤及潤啤＊



今次事件料仍會有所發酵，目前的市場及營運模式與當年抵制日本車的情況不同；一方面內

地消費市場不斷增長，加上目前互聯網發展，民眾在線上的響應會更快捷。同時，產品的周邊事

業較過往多，而相同品牌的代言人或供應商、代理的力量亦不容忽視，目前已見品牌代言人即時

表態放棄代言人身份，反映這些抵制行動，對其周邊的行業亦有影響。

由於美國總統拜登一直強調會聯同盟友關注內地人權問題，不論這是政治姿態，抑或實質行

動，其他內地有自己品牌及市場地位的企業反而可藉此拓展業務，內地品牌消費股有短線炒作空

間；估值吸引的消費股可趁機買入或成為傳統經濟股的組合；其中波司登

（０３９９８）、蒙牛（０２３１９）、青啤（００１６８）及華潤啤酒（００２９１）可留意

。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》

