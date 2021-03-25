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即市新聞

25/03/2021 09:06

《投資心得－潘鐵珊》粵海投資（２７０）積極探索產業鏈延伸業務

　　《投資心得》粵海投資（００２７０）涵蓋水資源、物業投資及發展等不同項目。截至去年
９月３０日止的首三季業績，集團錄得營業收入為１６０﹒９億元（人民幣．下同），比２０１
９年同期升４１﹒９％；而歸屬於集團所有者的溢利為３８﹒９億元，同比下降６﹒２％。集團
有多個亮點以支撐持續增長。

　　來自東深供水項目的盈利貢獻仍然為集團盈利的重要部分。值得留意的是，除傳統的水資源
項目外，集團積極探索水環境綜合整治等產業鏈延伸業務，並加快項目拓展步伐。兩個分別位於
廣東省揭陽市及南沙區的新水資源項目成功簽約，總設計供水能力為每日９９５０００噸。預計
總投資金額約為２４﹒６億元，將有助集團進一步鞏固業務。而在建中的供水廠的供水能力合共
每日２００﹒４萬噸、在建中的污水處理廠的污水處理能力合共每日２７萬噸，相信新收購或投
產的水資源項目將帶來增長。

　　除水資源及發電以外，集團在物業投資方面的勢頭亦不容忽視。其中廣東粵海天河城的物業
投資業務為具防守性的核心投資物業，天河城廣場包括一個購物中心、一座辦公大樓及一間酒店
。廣東天河城由於位處黃金地段，購物中心甚受歡迎，租務收入亦理想，天河城購物中心期內取
得近９９﹒９％的平均出租率，故此部分的防守性強。此外，集團亦透過附屬公司持有番禺萬博
中央商務區的土地的部分權益，而該商務區預期將成為廣州新一代的商業區，該項目發展的商務
公寓及寫字樓經已竣工，亦已開始錄得銷售物業收入。此外，集團亦在深圳市羅湖及發展一個以
珠寶為主題的多元商業綜合體粵海城項目，已於去年６月竣工，相信會為後續帶來盈利貢獻。

　　面對市場上各種不穩定因素，集團股份具防守性，加上來自東深供水項目的盈利貢獻、廣州
珠光路物業及東莞公私合營項目等均為集團帶來穩健增長，相信在未來一段時間仍甚具吸引力。
香港股票分析師協會副主席潘鐵珊先生認為，可考慮於現價買入，上望１６港元，跌穿
１２﹒８０港元止蝕。《香港股票分析師協會副主席　潘鐵珊》
（筆者沒有持有相關股份，客戶持有相關股份）（本欄逢周四刊出）

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