《財金樂道－陳樂怡》港股氣氛偏審慎，短線仍反覆向下尋底

《財金樂道》外圍市場利淡消息增加，歐洲疫情反彈，加上美債息、美匯升勢對新興市場的

壓力已逐步浮現，新興貨幣及股市大幅波動，相關風險值得注視。而Ａ股表現未見起色，無法對

港股起支持作用。本地方面，正值業績發布高峰期，企業業績若只是平平或稍遜預期，便遭到明

顯沽壓，反映港股氣氛偏向審慎。恆指跌穿近期低位２８２６０點後，短線仍反覆向下尋底。



＊美債息仍有上升壓力，美股待調整收集＊



聯儲局議息會議，維持買債規模不變，並預計到２０２３年都不會加息。另一方面，聯儲局

將美國２０２１年經濟增長預測，大幅上調至６﹒５％，失業率將下跌至４﹒５％。主席鮑威爾

在會議後的記者會指出，聯儲局是否收緊貨幣政策，主要參考實際通脹率，而不是通脹預期。聯

儲局需要看到實際通脹上行，才會收緊貨幣政策。鮑威爾並預期，未來數月通脹將上升，但預料

只是短暫性質。對於近月債息大幅上升，鮑威爾淡化其影響，並指債券價格仍在合理範圍，並指

出只有在市場失衡時，才會出手。

鮑威爾最新的言論十分鴿派，特別是聚焦在實際通脹，而非通脹預期，反映鮑威爾捨棄過往

聯儲局前瞻式的貨幣政策。另一方面，總統拜登大規模將現金直接派予美國人民，對經濟和通脹

的刺激作用，應超過於純粹貨幣政策的擴張。鮑威爾對於通脹風險的言論，令我們認為即使實際

通脹超過２％，鮑威爾仍將按兵不動。通脹風險日漸成為市場關注的焦點，不利於債市。聯儲局

議息後，美國１０年債息升勢加速。短期仍有進一步上升的壓力。

美國落實刺激經濟方案，每人１４００美元的現金已開始派發，美國消費將受明顯刺激。聯

儲局估計美國經濟２０２１年增長達６﹒５％，資金近日較傾向流入美股，推動道指和標普

５００指數均曾經創新高。然而，標普５００指數現價預期市盈率２２倍，估值缺乏吸引力。再

加上美國國債收益率急升，不僅會打擊科技股的估值，最終亦會影響傳統股。投資者應等待調整

收集。



＊電訊股現水平看高一線，關注大型內銀＊



中國將貨幣政策漸漸回歸中性，再加上美國長債息率急升，新興市場指數一度明顯回落，曾

經下試１００天平均線。事實上，新興國家融資，不少以美元為主，美債息的明顯上升，已令新

興市場貨幣受壓。年初至今，大部分新興貨幣兌美元均下跌。巴西最近上調利率，反映新興貨幣

市場有收緊的壓力，不利相關股市。土耳其央行早前意外大幅加息兩厘，總統埃爾多安隨即撤換

該行行長，土耳其貨幣里拉及股市雙雙急插。預期短期新興股市走勢遜於已發展市場。

Ａ股近期走勢反覆，滬深３００指數於５０００點附近爭持。中央收緊貨幣政策，部分權重

的抱團龍頭股例如茅台、金龍魚以及生科股，由於估值溢價極高，遭受沉重沽壓。然而，滬深

３００指數的預測市盈率只有１４－１５倍，估值不是很高。再加上中央調整貨幣政策，只是避

免Ａ股過份泡沫化，但支持發展股市的方向，並沒有改變。預期滬深３００指數短期將於現水平

幅度上落。

聯通（００７６２）和中電信（００７２８）２０２０年業績均有所改善。其中，由於市場

競爭減少，加上較高月費的５Ｇ客戶比例增加，支持移動服務收入。此外，國內電信公司亦大力

推動產業數字化業務（例如數據中心以及雲業務），有助提升企業收入和估值。預期中資電訊股

現水平有進一步上升空間。其中，中電信產業數字化業務比重達２２％，加上將會發行新股在Ａ

股上市，建議收集。

內銀股即將放榜，預期表現不俗。事實上，綜合中國銀保監會的行業數據及各大內銀早前的

業績快報資料均顯示，去年第四季業界盈利出現強勁反彈。銀保監公布，去年內地商業銀行的淨

利潤下跌２﹒７％至１﹒９４萬億元人民幣，意味去年第四季同比反彈２４％。中國經濟復甦，

市場利率上行，資產質素改善，讓利壓力減輕，經營環境改善。加上，板塊估值低，股息率吸引

，建議關注大型國有銀行建行（００９３９）及工行（０１３９８）。

《凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡》





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