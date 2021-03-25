【國務會議】普惠小微企業貸款延期還本付息優惠政策延至今年底

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院總理李克強２４日主持召開國務院

常務會議，決定將普惠小微企業貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃進一步延至今年底；

通過《中華人民共和國職業教育法（修訂草案）》。

會議指出，去年以來實施的支持小微企業兩項直達貨幣政策工具，即對地方法人銀行辦理普

惠小微企業貸款延期還本付息給予激勵、對其發放小微信用貸款提供優惠資金支持，對幫助小微

企業渡難關、保就業保民生、穩住經濟基本盤發揮了重要作用。為保持對小微企業的金融支持力

度不減，確保小微企業融資更便利、綜合融資成本穩中有降，會議決定，在前期已將兩項直達貨

幣政策工具延續實施至今年一季度的基礎上，進一步延長實施期限到今年底，對小微企業再幫扶

一把，更好發揮他們在穩就業中的重要作用。

一是對２０２１年底前到期的普惠小微企業貸款，由企業和銀行自主協商延期還本付息，並

繼續對辦理貸款延期還本付息的地方法人銀行按規定給予激勵，激勵比例為貸款本金的１％。

二是對符合條件的地方法人銀行發放小微信用貸款，繼續按本金的４０％提供優惠資金支持

。同時，要研究加大對個體工商戶的政策支持。

會議又指，辦好職業教育要適應社會主義市場經濟發展要求，堅持改革創新，突出就業導向

，緩解就業結構性矛盾和促進就業質量提升。會議通過《中華人民共和國職業教育法（修訂草案

）》，對產教融合和校企合作、支持社會力量舉辦職業學校、促進職業教育與普通教育學業成果

融通互認等作了規定。會議決定將草案提請全國人大常委會審議。

