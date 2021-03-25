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即市新聞

25/03/2021 09:05

《思前想後－郭思治》港股中期調整延長，看成交額測見底時機

　　《思前想後》大市已踏進３月份之下旬，直到執筆一刻止計，本月大市在先高後低之形態主
導下，恆指暫是由３日之高位２９９１２點跌至９日之低位２８３２６點，即月內之波幅暫為
１５８６點，論波幅該不算少，惟由於一個月之高低位是不該同時出現於５個交易日之內，故在
本月底前，大市或會有更大之波幅點出現，即恆指如不能上破３日之高位２９９１２點，則技術
上可能會跌破９日之低位２８３２６點，但需指出，不論恆指是穿頭或破腳，均衹代表大市拉闊
本月之波幅而已，即並不代表短期後市會出現新升浪或新跌浪，況且，自２月１８日高位３１１
８３點開始之中期調整，技術上可能會稍延長。

　　談到大市自２月１８日高位３１１８３點開始之中期調整或延長，技術上確令市場較擔心，
但需指出，大市自去年３月１９日低位２１１３９點開始之大型升浪，至今年２月１８日高位３
１１８３點止計，經過逾１１個月之反覆推升後，累積之升幅共達１００４４點，由於升幅實不
算小，故出現調整乃屬正常現象，而直至執筆一刻止計，暫時之調整低位為９日之２８３２６點
，即大市暫共回調２８５７點，相對１００４４點之升幅計，大市暫衹回調升幅之２８﹒４０％
，論跌幅衹屬溫性，亦可以說，即使大市作進一步之回調，相對整個中期大型升浪計，亦衹屬大
升後之正常回吐而已。

　　再者，大市自去年１０月開始，已連續５個月屬先低後高之形態，故至３月份，形態上稍相
轉為先高而後低乃正常之技術上轉向，問題是４月份之市勢能否擺脫目前之弱態而己，談到此點
，不妨留意近日大市之成交金額，以週一大市急跌３８７點而成交金額僅為１６６５億元計，似
乎表示沽壓已漸減少，或者，當大市之成交金額進一步減少後，在買賣雙方均不願出擊時，大市
可能已接近調整之低位。

　　百度（０９８８８）於本港作第二上市，首日表現只屬一般。股價先以２５４元開出，相對
招股價為２５２元計，只是輕微高開０﹒８％。以百度（ＢＩＤＵ﹒ＵＳ）星期一晚於美股報收
於２６６﹒１３美元計（約２０６６﹒７港元），按一股美股存托股份代表八股Ａ類普通股計，
即相當於每股為２５８﹒３港元。即是說，百度於本港發售定價較美股折讓２﹒４％。但由於美
股走勢持續處不明及淡靜中，故百度今早在港之表現只屬一般，未見驚喜，情況就如阿里巴巴（
０９９８８）在港上市初段之表現亦只屬一般。《香港股票分析師協會副主席　郭思治》（本欄
逢周四刊出）

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