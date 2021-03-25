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25/03/2021 08:17

【大國博弈】中國發人權報告斥美國抗疫任性妄為，民主失序惹仇恨

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中國國務院新聞辦公室昨日（２４日）發表《２０２０年美國
侵犯人權報告》，在六個方向闡述美國人權狀況，包括「疫情嚴重失控釀成人間悲劇」、「美式
民主失序引發政治亂象」、「種族歧視惡化少數族裔處境」、「社會持續動盪威脅公眾安全」、
「貧富日益分化加劇社會不公」，以及「踐踏國際規則造成人道災難」。
　　在疫情方面，報告指美國政府應對疫情任性妄為導致失控，釀成人間悲劇。美國人口不足世
界總人口的５％，但截至２０２１年２月底，其新冠肺炎確診病例數卻超過全球總數的２５％，
死亡病例數佔全球總數的近２０％，超過５０萬美國民眾失去了寶貴的生命。
　　而在民主制度方面，報告認為，金錢政治扭曲壓制民意，選舉成為富人階層「獨角戲」，人
們對美國民主制度的信心下降至２０年來最低點。政治極化日益嚴重，仇恨政治演變為全國性瘟
疫，選後暴亂導致國會淪陷。
　　報告斥責，面對如此糟糕的嚴重人權問題，美國政府不僅缺乏應有的反思，還對世界上其他
國家的人權狀況說三道四，充分暴露了其在人權問題上的雙重標準及虛偽性。希望美方能夠懷謙
卑之心、憫國人疾苦，放下虛偽、霸道、大棒和雙重標準準，與國際社會相向而行，共同構建人
類命運共同體。（ａｃ）

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